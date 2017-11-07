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    Karısını ölü taklidi yaparak yakalattı

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 16:25 | Son Güncelleme:

    Ramon Sosa, 2010 yılında evlendiği karısının kendisini öldürtmek için kiralık katil bulmaya çalıştığını öğrenince karşı hamle olarak filmlerdeki gibi bir plan hazırladı.

    ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan spor salonu işletmecisi ve boks eğitmeni Ramon Sosa (50), 2007 yılında tanıştığı Meksikalı Maria Lulu Sosa ile 2010 yılında evlendi. Evlilikleri yolunda giderken, Ramon, bir gün eskiden boks eğitimi verdiği bir arkadaşından gelen telefonla sarsıldı.

    Karısını ölü taklidi yaparak yakalattı

    43 yaşındaki eşi Maria Lulu, kocasının arkadaşı olduğunu bilmediği Gustavo adlı kişiden eşinin öldürmesi için kiralık katil bulmasını istemişti. Gustavo, kadına durumu açıklamadan Ramon'u arayarak eşinin kötü niyetlerini anlattı. İlk önce bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söyleyen Ramon, "Daha sonra bir plan yaptık. Gustavo'nun üzerine kayıt cihazı koyduk. Eşimin beni öldürmesi için para teklifini kayıt altına aldık ve bunu da polise verdik" dedi. 

    Karısını ölü taklidi yaparak yakalattı
    Maria Lulu Sosa

    Bunun ardından olaya FBI dahil oldu. FBI yetkilileri, Ramon Sosa'dan ölü taklidi yapmasını istedi. Bunun için FBI, Ramon'u bir çöle götürerek onun bir çukura girmesini sağladı. Polis, Ramon'a makyaj yaparak başından vurulmuş ve kafasından kan sızıyormuş gibi gösterdi. Daha sonra Ramon'un fotoğraflarını çektiler. 

    Karısını ölü taklidi yaparak yakalattı

    Geriye Ramon'un eşinin, cinayeti kabul etmesi kalmıştı. Bunun için kiralık katil rolündeki bir FBI ajanı, kadınla buluştu ve kocasının 'ölü taklidi' yaptığı fotoğrafları gösterdi. Maria Lulu, eşinin gerçekten öldüğünü düşünerek güldü ancak bu kadının özgürlüğünün sonu oldu. Maria Lulu, geçtiğimiz yıl cinayete teşvikten 20 yıl hapis cezası aldı. Ramon Sosa, eşinin kendisini miras nedeniyle öldürmek istediğini söyledi.



    Etiketler: karısı , kocası , eşini yakalattı
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