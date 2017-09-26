Karısını bile tanımadı

Darbecilerin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hainlerden oluşturduğu "Yurtta Sulh Konseyi" ile ilgili ana dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülmeye devam etti. Silivri'deki duruşmaya sanık olarak katılan eski 6. Motorlu Piyade Alay Komutanı Müslüm Kaya ise verdiği ifade ile "pes" dedirtti. Kaya, ifadesi sırasında eşinin adını söyleyip tanıyıp tanımadığını soran hakime "Tanımıyorum" yanıtını verdi Hakim bazı isimler saydı ve Kaya'ya bu isimleri tanıyıp tanımadığını sordu. Ancak sanık tüm olay ve isimler için "Tanımıyorum, bilmiyorum" diyerek cevap verdi. Hakim, bu kez "Ayşenur Kaya'yı tanıyor musun?" diye sordu. Tanık eski Kurmay Albay Müslüm Kaya yine "Tanımıyorum" diye cevap verdi. Hakim, "Bu söylediğim isim senin karın! Nasıl tanımıyorsun?" dedi. Bunun üzerine salonda gülüşme sesleri duyulurken sanık ise "Pardon" demek zorunda kaldı. Bu örnek Fetullahçı askerlerin bütün savunmalarının otomatik olarak inkâr ve ret üzerine kurulduğunun kanıtı olarak değerlendirildi. 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından oluşturulan Yurtta Sulh Konseyi isimli WhatsApp grubunda etkin şekilde faaliyet gösteren Albay Müslüm Kaya'nın, "Lojistik Destek Üssü kontrol altına alındı. Arıcılar Camisi'ni susturuyoruz" dediği belirlenmişti.

HOCANIN DİLİNİ KESİN GETİRİN

Hain darbeci Kaya'nın ayrıca 6. Motorlu Piyade Alayı'nın yakınında sala okuyan Arıcılar Camisi'ni de işgal etmeye yeltendiği belirlenmişti. Camiden okunan salanın kışla içerisinden de duyulması üzerine Tuğgeneral Nebi Gazneli'nin Albay Müslüm Kaya'ya, "Halkı galeyana getiriyor, imamın sesini kesmemiz lazım" dediği, Kaya'nın ise, Binbaşı Özgür Araz'a "Gidin ve şu hocanın dilini kesin, getirin" dediği ortaya çıkmıştı.

KONYA'DA YAKALANMIŞTI

Darbe gecesi yaptığı yazışmalarda kan donduran ifadeler kullanan Kaya'nın halktan ve polislerden mukavemet gösterenlere kanlı müdahale talimatları da bu yazışmalarda yer almıştı. 15 Temmuz darbe girişimi ardından firar eden Müslüm Kaya, Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesinde gizlendiği evde yakalanmıştı. Kaya'nın firar etme planı yaptığı ortaya çıkmıştı.