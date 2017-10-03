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    Hürriyet >Gündem>Karısına 'arkadaşımla ilişkin varmış' deyince...

    Karısına 'arkadaşımla ilişkin varmış' deyince...

    DHA
    03.10.2017 - 08:06 | Son Güncelleme:

    Kocasının birlikte alkol aldığını arkadaşını bıçakladı, başına taşla vurdu...

    Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kırcali Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. 47 yaşındaki Ş.İ. ile arkadaşı 66 yaşındaki A.Ö. Santral Garaj Mahallesi’nde bir mekanda alkol aldı.

    Gece saatlerinde mekandan çıkan Ş.İ., A.Ö.’nün eşi S.Ö.’yü arayarak kendilerine kahve yapmasını, eve geleceklerini söyledi. A.Ö., eve geldiğinde karısı S.Ö.’yü mutfağa çekerek, ”Sizin Ş.İ., ile ilişkiniz varmış, bana bunu kendisi söyledi” dedi.

    Böyle bir şeyin olmadığını söyleyen S.Ö., mutfaktan aldığı bıçak ile salonda oturan Ş.İ.’yi karnından bıçakladı.

    S.Ö., yaralı halde evden çıkmaya çalışan Ş.İ.’nin kafasına da taşla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.İ.’yi Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    S.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerine, kullandığı bıçak ile teslim oldu.

     

    Etiketler: Bursa , bıçak , saldırı
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