Karısı ihbar etti, rehberden Reina çıktı

Terör örgütü DEAŞ’ın emlakçısını eşi ele verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü 155 ihbar hattını geçtiğimiz aylarda arayan bir kadın, Servet D. hakkında bilgi vermek istediğini söyledi. Israrla ismini vermek istemeyen bu kadının, polise yapılan ihbardan iki gün sonra Servet D.’nin eşi Ü.D. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ü.D. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edildi. Ü.D., eşi Servet D.’nin Orta Asya ülkelerinden gelen DEAŞ’lı teröristlere kalacak güvenli ev sağladığını söyledi. Eşiyle 2009 yılında evlendiğini anlatan Ü.D, şunları söyledi:

HAFİYE GİBİ ÇALIŞTI

“Eşim normalde Kayaşehir’de emlak işleri ile uğraşıyordu. Ancak 1,5 yıldır DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla sık sık görüşmeye başladı. Bu görüşmelerden sonra işyerini kapattı. İşyeri açık olduğu dönemlerde de zaten yabancı uyruklu, genel olarak Orta Asya ülkelerinden gelen şahıslara ev kiralıyordu. Bu şahıslara ve DEAŞ örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahıslara eşya topluyor, maddi anlamda da destekte bulunuyordu. Eşim son 1 yıl içinde onların mescitlerine gitmeye başladı. Bana, ‘TC devleti kafir. Sen de onların okulunda çalışıyorsun. İşten ayrılacaksın. Çocukları da kreşe göndermeyeceksin’ dedi. Bir hafiye gibi çalışan Ü.D., eşinin telefonundan gizlice aldığı örgüt mensuplarının isimlerini ve telefon numaralarını emniyetle paylaştı. Bu simlerden olan Mukhammadamın Abdullaev’in Reina saldırganıyla bağlantılı olduğu belirlendi.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Bu bilgilerin ardından harekete geçen polis, şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Servet D.’nin Facebook yazışmalarında, Fatima S. isimli kişiyle örgütsel yazışmalar yaptığı belirlendi. Emlakçının, bu kadına, “Cihat için kendini feda edecek bir partnere ihtiyacım var’ diyerek örgüte kazandırıp eylemlerde kullanmak istediği tespit edildi. Gözaltına alınan Servet D. sorgusunun ardından tutuklandı. Servet D. ile tutuksuz sanık Abdullaevv hakında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

REHBERDEN REİNA ÇIKTI

DEAŞ emlakçısı Servet D.’nin telefon rehberinden ilginç isimler çıktı. Bu kişilerden özellikle Mukhammadamın Abdullaev ismi polisin dikkatini çekti. Abdullaev’in kullandığı cep telefonu hattının, Ortaköy’de bulunan ünlü eğlence mekanı Reina’yı yılbaşı gecesi kana bulayan Abdulkadir Masharipov’un kullandığı hatla irtibatlı olduğu belirlendi. ‘Emin’ kod isimli Abdullaev, yapılan takip sonucu Başakşehir’deki hücre evinde yakalandı. Evde ele geçirilen dijital materyaller içinde, farklı yabancı şahıslara ait pasaport ve kimlik fotoğrafları bulundu. Örgütün (YTS) Yabancı Terörist Savaşçı adlı yabancı uyrukluları örgüte katmak adına sahte pasaport çıkartabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Abdulkadir Masharipov, yılbaşı gecesi Reina’yı basarak 39 kişiyi katletmiş, 69 kişiyi de yaralamıştı.Terörist, saldırıdan 17 gün sonra Esenyurt’ta saklandığı evde yakalanmıştı. (Yeni Şafak)





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