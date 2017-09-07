MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Karın ağrısı şikayetiyle gitti... Tıp tarihine geçti

    Karın ağrısı şikayetiyle gitti... Tıp tarihine geçti

    AA
    07.09.2017 - 13:02 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 13:43

    Konya'da yaşayan 65 yaşındaki Ayşe Civcik, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede böbrek üstü bezinde tespit edilen 20 santimetre çapında ve 16 santimetre uzunluğunda kistik tümör ile tıp literatürüne girdi.

    Civcik, ağrıları nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Yapılan tahliller sonucu kadının sol böbrek üstü bezinde 20 santimetre çapında kistik tümör olduğu belirlendi.

    Fakülte Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev tarafından laparoskopik cerrahi (kapalı müdahale) ile ameliyat edilen Civcik, sağlığına kavuştu.

    Prof. Dr. Vatansev, yaptığı açıklamada, karın ve sırt ağrısı, karında şişkinlik gibi şikayetlerle hastanelere başvuran Civcik'e yapılan tetkiklerde, sol böbrek üstü bezinde büyük bir kistik tümör olduğunu saptadıklarını söyledi.

    Bunun üzerine ameliyat kararı aldıklarını dile getiren Prof. Dr. Vatanser, şöyle devam etti:

    "Bu tür vakalarda genellikle açık cerrahi yöntem düşünülürken, biz daha zor olan kapalı yöntemi tercih ettik. Vücutta daha az kesi yeri açılarak hastamızın böbrek üstü bezindeki kistik tümörün tamamını çıkarmayı başardık. Operasyonu kapalı yapmasaydık hastamızın karnında yaklaşık 40 santimetrelik kesi olacaktı. Bu durumda enfeksiyon problemleri ortaya çıkabilirdi. Hastamızın hastanede kaldığı süre kısalmış oldu. Şu anda oldukça sağlıklı."

    Karın ağrısı şikayetiyle gitti... Tıp tarihine geçti

    ÖNCE TÜMÖRÜN HACMİ KÜÇÜLTÜLDÜ

    Prof. Dr. Vatansev, operasyonun 2 saat sürdüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

    "Önce kistik kitlenin diğer organlarla temasını kestik. Daha sonra tümöral kitleden 2 litre kan ve sıvıyı çektik. Kistin hacmini küçülttükten sonra böbreğe yapışmış olan bölümü de cerrahi operasyonla aldık. Dünya tıp literatüründe şu ana kadar böbrek üstü bezinden kaynaklanan vakalarda çıkarılan en büyük kistik tümörün çapı 14 ve 18 santimetredir. Hastamız Ayşe Civcik'in vücudundan çıkardığımız kitlenin çapı ise 20 santimetredir. Bu da dünyada böbrek üstü bezinden kaynaklanan en büyük kistik tümör olarak tarihe geçecek. Yani hastamız dünya tıp literatürüne geçti."

    Ayşe Civcik ise ciddi bir operasyon geçirmesine rağmen kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.  Vücudunda 10 yıldır bu kitleyle yaşadığını öğrenince çok şaşırdığını aktaran Civcik, sağlığına kavuştuğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

    Etiketler: Ayşe Civcik , Konya , Tümör , necmettin erbakan üniversitesi , Celalettin Vatansev
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri