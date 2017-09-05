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    Karı kocanın biber gazlı kavgası apartmanı fena karıştırdı

    AA
    05.09.2017 - 10:48 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 10:49

    Çankırı'da bir apartmandan yayılan biber gazının doğalgaz kaçağı sanılması üzerine tedbiren bina boşaltıldı. Kokunun apartman sakinlerinden bir çiftin tartışmasının ardından apartman boşluğunda birbirlerine biber gazı sıkmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

    Kırkevler Mahallesi Kastamonu Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmandan etrafa koku yayıldığı ihbarı üzerine olay yerine doğalgaz şirketi, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Doğalgaz kaçağı olabileceği gerekçesiyle tedbiren binayı boşaltan ekipler, daha sonra kokunun sebebinini öğrenmek için inceleme yaptı.

    Ekiplerin incelemesinde, apartman sakinlerinden bir çiftin tartışmasının ardından apartman boşluğunda birbirlerine biber gazı sıktıkları ve kokunun yayıldığı anlaşıldı.

    Karı kocanın biber gazlı kavgası apartmanı fena karıştırdı

    Polis ekipleri tehlikeli bir durumun olmadığını belirterek, apartman sakinlerine evlerine dönmeleri için anons yaptı.

    Etiketler: Çankırı , biber gazlı kavga , doğalgaz kokusu
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