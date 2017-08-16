MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Karı-kocadan 16 yaşındaki kıza cinsel istismar

    Karı-kocadan 16 yaşındaki kıza cinsel istismar

    İHA
    16 Ağustos 2017 - 16:52Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 16:52

    Samsun'da yaşayan Iraklı karı-koca, yine Iraklı olan 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Iraklı B.A. adlı kız, Iraklı B.K.M.K.M.K. (22) adlı kadının kendisini evine götürdüğünü, banyoya sokup soyarak kocası ile birlikte cinsel istismarda bulunduğunu, çıplak fotoğraflarını çektiklerini ve olayı başkalarına söylemesi halinde fotoğrafları yayacaklarını ileri sürerek şikayetçi oldu.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili B.K.M.K.M.K. adlı kadın ile kocası A.A.M.İ.A.H.'yı (22) gözaltına aldı. Gözaltına alınan Iraklı karı-koca haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorguları tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.K.M.K.M.K. ve A.A.M.İ.A.H. tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

    Etiketler: samsun , ilkadım , taciz , cinsel istismar
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri