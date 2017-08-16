Karı-kocadan 16 yaşındaki kıza cinsel istismar

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Iraklı B.A. adlı kız, Iraklı B.K.M.K.M.K. (22) adlı kadının kendisini evine götürdüğünü, banyoya sokup soyarak kocası ile birlikte cinsel istismarda bulunduğunu, çıplak fotoğraflarını çektiklerini ve olayı başkalarına söylemesi halinde fotoğrafları yayacaklarını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili B.K.M.K.M.K. adlı kadın ile kocası A.A.M.İ.A.H.'yı (22) gözaltına aldı. Gözaltına alınan Iraklı karı-koca haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorguları tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren B.K.M.K.M.K. ve A.A.M.İ.A.H. tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.