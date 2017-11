Kargoya da gözaltı

“Ateşli silahlar 6136 sayılı kanuna göre ruhsatlandırılıyor. Yivsiz tüfeklerin satışı, ‘Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’a göre valiliklerce izin verilen yerlerden (av bayileri) yapılıyor.



İnternet üzerinden her türlü silah satışı yasak. Yetkili av bayilerinin ve üretici fabrikaların internet üzerinden reklam yapmasının önünde bir engel yok, ancak satış yapmaları yasak.



680 sayılı KHK ile idari para cezaları arttırıldı. Satın alma belgesi bulunmayanlara satış yapılması halinde uygulanan 200 lira 2 bin liraya, ruhsatnamesiz tüfek bulunduranlara uygulanan 50 lira, her tüfek için 500 liraya çıkarıldı. 694 sayılı KHK ile yivsiz tüfeklerin satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere de her tüfek için 500 lira idari yaptırım getirildi.



Mevzuata göre tüfeklerin kargo ile gönderilmesi önünde bir engel yok. Bu alana bir düzen getirmek ve yivsiz tüfek nakillerinin kargo - posta yoluyla güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve faaliyet izin belgesiz - faturasız gönderimin önlenebilmesi amacıyla bakanlığımızca 21 Ocak 2017’de silah üreticileri ve kargo-posta işletmelerine talimat gönderildi. Usule uygun taşıma yapmayan kargo firmalarına her tüfek için 500 lira idari yaptırım uygulanıyor.



15 Kasım’da İstanbul’da kargo şirket temsilcileri ve bakanlığın ilgili birimlerinin katılımıyla durumun gözden geçirilmesi için toplantı yapılacak.



2017’DE 23 BİN 498 OLAY

2016’da ateşli silahlarla 26 bin 818 olay meydana geldi. 2017’nin 10 ayında ise bu sayı 23 bin 498 oldu. 2017’deki olayların yüzde 31’i genel güvenliğin tehlikeye sokulması, yüzde 23.8’i kasten yaralama, yüzde 12.9’u tehdit, yüzde 3.8’i yaralama, yüzde 4.2’si yağma (gasp), yüzde 3’ü öldürme ve yüzde 21.3’ü de diğer olaylardır. Bu olaylarda 10 bin 790 ateşli silah ele geçirilmiş, bu silahların (1400) yüzde 12.9’u ruhsatlı, (9 bin 390) yüzde 87.1’i ise ruhsatsızdır.



Bugüne kadar 1 milyon 629 bin 587 yivsiz tüfek ve 704 bin 111 tabanca olmak üzere 2 milyon 333 bin 698 yivsiz av tüfeği ve tabanca ruhsatlandırıldı.



2016 – 2017’de meydana gelen ateşli silah olaylarında kullanılan ruhsatlı silahların mevcut ruhsatlı silahlara oranı yüzde 0.14’tür.



2016’da 96 bin 589, 2017 kasım ayına kadar 89 bin 370 silah ruhsatı verilmiştir. Çeşitli ülkelerdeki ruhsatlı silahların toplam nüfusa oranına bakıldığında, Finlandiya yüzde 8, İsveç yüzde 6.7, İspanya yüzde 4.5, Polonya yüzde 4.1’ken ülkemizde ise bu rakam yüzde 3 civarındadır.



2016’dan bugüne yapılan uygulamalarda, 144 uzun namlulu silah, 9 bin 201 ruhsatsız tabanca, 4 bin 532 av tüfeği, 5 bin 692 kurusıkı tabanca ve 213 bin 375 mermi ele geçirildi.



Umut Vakfı’nın açıklamasında, Türkiye’de 25 milyon silah olduğu bunların yüzde 85’inin ruhsatsız olduğu, cinayet olaylarında yüzde 70, silahla işlenen olaylarda yüzde 200 artışa sebep olduğu belirtilmiştir. Bu değerlendirmeler basına yansıyan olaylardan derlenmiş olup istatistiki veri olmadığı, yoruma dayandığı tespit edilmiştir.”