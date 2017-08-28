Kargolar bayramda açık mı? Kargolar bayramda çalışıyor mu?

Kargolar bayramda çalışıyor mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar, soluğu internet araştırmalarında aldı. Kargo gönderip almak isteyen yüz binlerce kişinin merakla araştırdığı kargolar bayramda açık mı sorusu, sorgulanmaya devam ediyor. Peki, bu kurumlarda işi olanların sorgularına devam ettiği kargolar bayramda çalışıyor mu? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo: 30 Ağustos itibariyle tatile girecek olan kurum, 05 Eylül itibariyle hizmet vermeye başlayacak.







MNG Kargo: Bayram, tatil ve cumartesi günleri hizmet vermemektedir. MNG Kargo, diğer günler 21.00'a kadar hizmet vermektedir.



Sürat Kargo: 30 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında bayram tatiline girecek olan kurum, 31 Ağustos arefe günü yarım gün hizmet verecek.



Yurtiçi Kargo: 30 Ağustos itibariyle kapalı olacak olan kurum, 05 Eylül tarihi itibariyle hizmet verebilecek.







TNT Kargo: 30-31 Ağustos tarihlerinde kargo kabul eden ancak dağıtım yapmayan firma, bayram boyunca hizmet vermemektedir.



PTT Kargo: Kurum, 30 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında yalnızca 31 Ağustos tarihinde hizmet verecek.



UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.