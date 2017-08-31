MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Kargolar arefe günü açık mı? Kargolar bugün çalışıyor mu?

    Kargolar arefe günü açık mı? Kargolar bugün çalışıyor mu?

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 09:36 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 09:36

    Kargolar bugün açık mı sorusu, arefe gününde gönderi almak ya da ulaştırmak isteyen vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Kargolar arefe günü çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre gönderilerini planlayacak olan vatandaşlar, duruma göre alternatiflere yönelecek. Peki, kargolar arefe günü açık mı olacak? İşte, detaylı bilgiler

    Kargolar arefe günü açık mı konusu, milyonlara kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aciliyeti bulunan gönderilerini planlamak ya da bu gönderilerini almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, kargolar bugün açık mı olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

    Aras Kargo: 30 Ağustos itibariyle tatile girecek olan kurum, 05 Eylül itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

    Kargolar arefe günü açık mı Kargolar bugün çalışıyor mu


    MNG Kargo: Bayram, tatil ve cumartesi günleri hizmet vermemektedir. MNG Kargo, diğer günler 21.00'a kadar hizmet vermektedir.

    Sürat Kargo: 30 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında bayram tatiline girecek olan kurum, 31 Ağustos arefe günü yarım gün hizmet verecek.

    Yurtiçi Kargo: 30 Ağustos itibariyle kapalı olacak olan kurum, 05 Eylül tarihi itibariyle hizmet verebilecek.

    Kargolar arefe günü açık mı Kargolar bugün çalışıyor mu


    TNT Kargo: 30-31 Ağustos tarihlerinde kargo kabul eden ancak dağıtım yapmayan firma, bayram boyunca hizmet vermemektedir.

    PTT Kargo: Kurum, 30 Ağustos-05 Eylül tarihleri arasında yalnızca 31 Ağustos tarihinde hizmet verecek.

    UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

    DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

    İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

    Etiketler: kargolar açık mı , kargolar bayramda çalışıyor mu , kargolar bayramda açık mı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri