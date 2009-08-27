Karga kovar Mustafa

Bunu sezmek çok zor mu? Hayır...

Hissettiriyordu Mustafa Denizli...

Zira aynı gün "leş kargaları" benzetmesi aportta bekleyen "karga" sürüsünü havalandırdı...

Alakası olmamasına rağmen üstüne alınanlar bir taraftan, bu lafın gerçek sahipleri bir taraftan...

Saldırıya geçtiler... Fatih Kaya yazıyor

Herkes karga olmak peşinde...

Kartal olmak niyetinde olan yok!

Bu sene primler Mustafa Hoca'dan, kaçmaz bu fırsat!

Devam edelim...

Mustafa Hoca'ya “sen de bir zamanlar kargaydın” diyenler...

Hala akıl vermeye çalışanlar...

Kırılanlar, üzülenler...

Normal karşıladıklarım da oldu, çünkü biliyorduk onları! Şaşkınlıkla okuduklarımda...

Bakın...

Sizin bahsettiğiniz dönemde Mustafa Denizli yorum yaparken, teknik yönleri değerlendirirdi...

Selefi olan Ertuğrul'u Beşiktaş'ın başındayken hiç şu kadar para harcadı, yanlış transferler yaptı, takımın dengesini kuramadı gibi söylemlerle eleştirdi mi?

Hayır! Öyle değil mi?

Metalist Kharkiv maçından sonra ne olduysa oldu…

Ertuğrul Sağlam, Başkan'ın Lucescu ile görüşmesine alındı. Ve istifa etti.

Utanmadan, bu olayları bile bile çarptırıyorsunuz...

Farzedelim, Ertuğrul Hoca'ya akıl verdi, yol gösterdi...

Verecek tabi, o Mustafa Denizli...

Futbol kariyeri ortada, başarılarını inkâr edebilir misiniz?

Aranızda kendisini Mustafa Denizli'ye akıl verecek, taktik öğretecek kapasitede gören birileri varsa sadece gülünç olur...

Üç-beş değil, sekiz-on değil, yüzlerce gömlek fark var arada...

Ceza'nın şarkısındaki gibi "kocaman bir fark"...

İşte bu sebeplerden İsmail'den, Fink'ten, Nihat'tan, Ferrari'den kısacası paradan saldıraya geçmek daha doğru bir yol!



Kendini karga sınıfına koyan Ahmet Çakar, Mustafa Hoca'ya sormuş;

<ı> İsmail Köybaşı'nın fiyatı 5.5 milyon Euro artı Serdar eder mi? Dünyada hangi sol bekin fiyatı 6-7 milyon Euro'ya gelir?

Dos Santos! Hangi, Dos Santos? Fenerbahçe'nin Dos Santos'u!

6 Milyon Euro... O da tamamı için değil... Bir kısmı için!

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Fenerbahçe, Brezilya Milli Takımının da sol bek oynayan Dos Santos'u transfer etti...

Daum, ister santrafor oynatır, ister sol açık orası kimseyi ilgilendirmez...

Çakar'ın dünya değil, herhalde Türk futbolundan haberi yok, ya da 15 sene önce maç yönettiği dönemdeki futbolculara takıldı kafası...



Yine, Ahmet Çakar der ki;

<ı> İbrahim Kaş'ı bonservissiz İspanya'ya gönderip, sonra para verip almak ancak fıkralarda olur.

Sizin o fıkralar İngiltere'de de söyleniyor...

Hani şu futbolun beşiği olan İngiltere...

Yöneticileri profesyonel olan İngiltere!

O yöneticiler Tottenham Hotspur'a, Jermain Defoe 'yu 2 kez transfer etti...

Önce 10 Milyon Euro'ya aldı. Sonra 9 Milyon Euro'ya sattı... Ve aradan bir sene geçtikten sonra 16,5 Milyon Euro ödeyerek tekrar geri aldı...

Bu fıkra da fena değil...

Ayrıca, İbrahim'in sözleşmesini uzatmayarak bedava gitmesine sebep olan isim Sinan Engin Telegol'de yanınızda oturuyor. Neden ona sormuyorsunuz? O size daha iyi anlatır...



Özet olarak, görüldüğü gibi Beşiktaş'ın başarısız olmasını bekleyenler, şuan kanat çırpıyor...

Çırpsınlar, keyfini çıkartsınlar...

Kara kartal, cuma gününden itibaren "kışşş" demeye başlayacak...

O zaman, bakın bakalım hava da bir tane "karga" kalıyor mu?!



Ayıp oluyor, ayıp!

Kalp kırmak çok basittir...

Bir kelime veya bir cümle insanları incitir...

Hiç bir çıkar gözetmeden kendisini Beşiktaş sevgisiyle donatmış bir bayan...

Itır Esen...

Her yerde, her koşulda Beşiktaş'ını savunuyor...

Futbolculara, öz evlatları gibi sahip çıkıyor...

Hoca'sını kimseye ezdirmiyor...

Yöneticilerin hataları olmasına rağmen, malzeme olmasın diye susuyor...

Beşiktaş’ım benim diyerek es geçiyor...

Birçok yöneticiden daha eski, çeyrek asırlık kongre üyesi...

Saygı hakeden bir hanımefendi...

Biz saygıyı geçtik, saygısızlık yapmayın bari...

"Itır Esen, giremez!" demek, ne demek...

Ayıp oluyor, ayıp!

Beşiktaş'a sahip çıkan kaç kişi var şunun şurasında?

Aslında komple bir ayıp var...

Fakat biz susalım…

Susalım ki, kimseye malzeme çıkmasın!



Şampiyonlar Ligi 2009-2010

Beşiktaş dört kez katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde zor gruplara düştü…

Bu sefer Mustafa Hoca var…

Şanslıdır Denizli…

Ya da öyle diyorlar…

Umarım, tarihimizde ilk kez dişimize göre takımlar çekeriz, bu da hocanın şansı olur…

Gönlümden geçen grubu söylemeden geçemeyeceğim;



Sevilla (İspanya)

G. Rangers (İskoçya)

Beşiktaş

Zürih (İsviçre)



Şans Kartal’ın yanında olsun.