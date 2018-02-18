Karekodlu çek sayısı 25 milyona ulaştı

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2017 itibarıyla zorunlu hale getirilen karekod uygulamasıyla karşılıksız çeklerde önemli gerileme kaydedildiğini, geçen yıl bankalara ibraz edilen ve yaklaşık 784 milyar liralık 20 milyon çekten 17 milyar lira tutarındaki 435 bininin karşılıksız çıktığını bildirdi.

Geçen yıl ibrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranının adet ve tutar olarak yüzde 2,2 olduğunu ifade eden Tüfenkci, önceki yıla göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarının yüzde 38, keşideci sayısının yüzde 29, adedinin ise yüzde 44 azaldığını söyledi.

Tüfenkci, Karekodlu Çek Sistemi sayesinde karşılıksız çek adedinde önceki yıla göre 1,5 puan, tutarında ise 1,7 puan gerileme olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ocakta bankalara ibraz edilen ve toplam tutarı yaklaşık 87 milyar lira olan 2,3 milyon adet çekin yaklaşık 1,8 milyar lira tutarındaki 42 bin 626'sı karşılıksız çıkmıştır. İbrazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tüm çeklere oranı yüzde 1,9 oldu. Geçen yılın ocak ayına göre, karşılıksız çek oranı adet ve tutar olarak 1,2 puan azaldı. Ocak 2018'de 100 bini aşkın karekod sorgulandı. Uygulamanın başlangıcından bugüne kadar yapılan karekod sorgulama sayısı ise 633 bini aştı. Karekodlu çeke karşı farkındalık her geçen gün artıyor."

"KAREKODLU ÇEKTE İYİ PERFORMANS YAKALADIK"

Piyasada el değiştiren çek adedinin aylık yaklaşık 10 milyon olduğuna işaret eden Tüfenkci, bu anlamda çeklerin sorgulanmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Karşılıksız çek keşide edenlerin yüzde 80'inin son 12 ayda en az bir çekinin karşılıksız çıktığına dikkati çeken Tüfenkci, "Tüm keşide edilen çekler için Karekodlu Çek Raporu alınsaydı, karşılıksız çek oranı bugün çok daha düşük olabilirdi." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, karekodlu çekte iyi bir performans yakaladıklarının altını çizerek, şu ana kadar bankalarca karekodlu basılan çek miktarının 25 milyona ulaştığını belirtti.

Bono ve senetlere de itibar kazandırmak istediklerini, bu nedenle Karekodlu Çek Sistemi'ne benzer bir yapı oluşturmak için çalışma yürüttüklerini anlatan Tüfenkci, konuya ilişkin düzenlemeleri en kısa sürede paylaşacaklarını bildirdi.



