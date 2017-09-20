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    Kardinala istismarı örtbas suçlaması

    AA
    20.09.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 10:31

    Lyon mahkemesi, Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin’in, rahip Bernard Preynat’ın cinsel istismar olaylarını örtbas ettiği gerekçesiyle yargılanmasına karar verdi.

    MAHKEMEDEN yapılan açıklamada, Barbarin’in ortaya çıkan cinsel istismar olayındaki tutumuyla ilgili 4 Nisan’da yargılanmaya başlanacağı ve yargılamanın üç gün süreceği bildirildi. Barbarin, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, 2009’da hakkında suçlamalar olan Preynat’ı görevden almak yerine başka bir bölgeye ataması konusunda aldığı önlemlerin tehlikeyle aynı ölçüde olmadığını belirtmişti. O dönemde olayı örtmeye çalışmadığını da savunan Barbarin, artık aldıkları önlemlerde o dönemdeki gibi hareket etmediklerini belirtmişti.

    KURBAN SAYISI ARTMIŞTI
    Fransa’da Ocak 2016’da Bertrand Virieux isimli kişi, kilisede yaşadığı taciz skandal hakkında 45 yıl sonra itirafta bulunmuştu. Daha sonra çok sayıda mağdur ortaya çıkarak Virieux’ün başkanlığını yaptığı “Hür söz” isimli derneğe katılmıştı. Rahip Bernard Preynat’ın kurbanı olduğunu söyleyenlerin sayısının artmasıyla skandal ülke çapında duyulmuştu.

    ALTI AY SONRA DÖNMÜŞTÜ
    Lyon Katolik Kilisesi Kardinali Philippe Barbarin, Preynat’ın suçlarını örttüğü gerekçesiyle sorgulanmıştı. Barbarin, 2009’da hakkında suçlamalar olan Preynat’ı görevden almak yerine başka bir bölgeye atamış, papaz altı ay sonra eski görev bölgesine dönmüştü. Preynat, hakkındaki suçlamaları kabul etmesine rağmen 2015’e kadar görevinin başında kalmaya devam etmişti.

    Etiketler: Lyon , Katolik Kilisesi , Philippe Barbarin
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