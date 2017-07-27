Kardeşliğin 50’nci yılını kutladılar

KUTLAMAYA Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Atlam, Böblingen Belediye Başkanı Wolfgang Lützner, Stutgart Başkonsolosu Seyhan Sucu ve kardeş kentlerden gelen konuklar katıldı.

Başkan Gönenç, 1967 yılında başlayan Bergama ile Böblingen arasındaki dostluk ilişkisinin Türkiye’deki en eski kardeş kent ilişkilerinden birisi olduğunu belirtti. Gönenç, “Bu kardeş kent ilişkisinin Bergama’ya çok katkısı var. Böblingen dışında Avrupa’nın farklı ülkelerinde 12 kardeş kentimiz daha var. Başarı ile ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Üç yılda bir yinelenen Kardeş Şehir Olimpiyatları da bu dostluk ve kardeşliğin pekişmesinde çok önemli rol oynuyor” dedi.

Böblingen Belediye Başkanı Wolfgang Lützner ile Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, anı defterini imzaladı.

ANI DEFTERİNİ İMZALADILAR

Böblingen Belediye Başkanı Wolfgang Lützner, Bergama ve Böblingen arasındaki kardeş kent ilişkisinin Almanya ve Türkiye arasındaki ilk kardeşlik ilişkisi olduğunu dile getirerek, ”Bu yıl 5’inci kez düzenlenecek olan Kardeş Şehir Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaktan ve konuklarımızı misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Törenin sonunda her iki kentin belediye başkanı günün anısına açılan anı defterini imzaladıktan sonra 50’nci yıl anısına ilişkin hediye takdiminde bulundu.