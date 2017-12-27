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    Kardeşinin öldüğünü görünce çekiçle saldırdı

    İHA
    27.12.2017 - 09:36 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer Ayazağa’da seyir halinde olan motosikletli kurye, kendisini sıkıştıran kamyonetle refüj arasında yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra ezilerek hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelerek sinir krizi geçiren adamın kardeşi eline aldığı çekiçle kamyonetin camlarını kırdı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polise de yumruk atan acılı adam, güçlükle zapt edilirken, ağabeyinin başında "Bu yaşamıyor mu ağabey" demesi yürek burktu. 

    Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir restoranda kuryelik yapan Engin Kömürcü (32), sabah saatlerinde 39 BF 249 plakalı motosikletiyle işyerine gitmek üzere yola koyuldu. Cadde üzerinde seyir halinde olan Kömürcü, o esnada Zekeriya Göden (30) idaresindeki 34 ZK 6339 plakalı kamyonetin sol tarafından geçmek istedi. Ancak kendisini fark etmeyen kamyonetin sıkıştırması sonucu kurye Kömürcü, sıkışarak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonucu kamyonet ile refüj arasında sıkıştı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda Kömürcü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kamyonet sürücüsü Göden’i gözaltına alarak ifadesini almak üzere Ayazağa Polis Merkezi’ne götürdü.

    Kardeşinin öldüğünü görünce çekiçle saldırdıABİSİNİN CANSIZ BEDENİNİ GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Kaza sonrası olay yerindeki polis ekipleri, Kömürcü’nün cansız bedeninin üstünü örterek, caddenin bir şeridini trafiğe kapattı. Bir süre sonra ağabeyinin kaza geçirdiğini haber alan kardeşi, arkadaşlarıyla beraber koşarak olay yerine geldi. Ağabeyinin cansız bedenini gören adam sinir krizleri geçirdi. Feryat eden acılı kardeşi, polis ekipleri yaklaştırmamaya çalıştı.

    Kardeşinin öldüğünü görünce çekiçle saldırdıÇEKİÇLE KAMYONETİN CAMLARINI KIRDI, POLİSE YUMRUK ATTI

    Bir süre sonra geldiği araca giden acılı adam, eline çekiç alarak kamyonete zarar vermeye başladı. Aracın yan camlarının çekiçle tek tek kıran adamı, ön camı kıracağı esnada polis memuru durdurmak istedi. Acılı adam, kendisini engelleyen polise yumruk atınca ortalık bir anda karıştı. Diğer polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışılan adam güçlükle zapt edildi. Bunun üzerine aracına binen adam, olay yerinden uzaklaştı.

    Kardeşinin öldüğünü görünce çekiçle saldırdı''BU YAŞAMIYOR MU AĞABEY?''

    Kısa bir süre sonra tekrardan olay yerine gelen acılı kardeş, ağabeyinin cansız bedeninin başına giderek uzun süre gözyaşı döktü. Acılı kardeşin ağabeyinin cesedinin başında bekleyen sağlık ekiplerine, “Bu yaşamıyor mu ağabey? Hiç kimsenin fikri yok mu?” demesi yürekleri dağladı.

    İncelemelerin tamamlanmasının ardından Kömürcü’nün cansız bedeni, ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kardeşinin öldüğünü görünce çekiçle saldırdı
    Hayatını kaybeden Engin Kömürcü

    Etiketler: trafik kazası
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