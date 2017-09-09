Kardeşinin kulağına kebap şişi sapladı

Olay, sabah saatlerinde Hekimdede Mahallesi’nde meydana geldi. Sokaktaoynayan Uğur A'dan eve gitmesini isteyen B.A., kardeşinden olumsuz yanıt aldı. B.A., mahalledeki pide fırınının tezgahında bulunan biber ve patlıcan közlenmesinde kullanılan metal kebap şişi alıp kardeşinin sağ kulağına sapladı.

Sağ kulak üstünden kafatasına saplanan şişle olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen U.A., tedaviye alındı. Acil serviste, kulağına 2 santim saplanan şiş çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.