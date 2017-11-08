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    Kardeşini defnettikten bir hafta sonra kalp krizi geçirdi

    İHA
    08.11.2017 - 15:42 | Son Güncelleme:

    Almanya’dan, Konya’nın Kulu ilçesinde hayatını kaybeden kardeşinin cenazesi için Türkiye’ye giden Yasin Baran, kardeşini defnettikten bir hafta sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    ALMANYA’da yaşayan Yasin Baran, bir hafta önce kardeşi Yusuf Baran’ın hayatını kaybetmesi üzerine cenazeye katılmak için memleketi Konya’nın Kulu ilçesine gitti. Kardeşinin cenazesine katılan Yasin Baran, cenazeden bir hafta sonra akrabalarıyla oturduğu sırada bir anda fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Baran, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Almanya’da bulunan aile yakınları ve çocuklarının gelmesi için bekletilen Yasin Baran’ın cenazesinin, ilçeye bağlı Yazıçayır Mahallesindeki kabristanına defnedileceği öğrenildi.

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