Kardeşi uğurlarken ağabey şehit oldu

IRAK’ın kuzeyinde, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafında bulunan, Türkiye sınırına yakın Kaniraş bölgesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak Operasyonu sırasında, 28 yaşındaki er Adem Akpınar, ayağının kayması sonucu düşerken tüfeğinin ateş almasıyla şehit oldu. Şehit Adem Akpınar’ın, Erzincan’ın Akşemsettin Mahallesi 652. Sokak’ta oturan ailesine acı haber dün sabah Vali Yardımcısı Fatih Acar, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, Müftü Yavuz Karabayır ve askeri yetkililer tarafından verildi. Vatani görevini yaparken izne gelen küçük çocukları Muhammet’i dün sabah uçakla Diyarbakır’da vatani görevini yaptığı birliğine uğurlayan Akpınar ailesi, bir saat sonra da büyük oğullarının şehit düştüğü haberini aldı.



Ağıt seslerinin yükseldiği şehit evi Türk bayrakları ile donatıldı. Fenalık geçiren anne ve babaya sağlık görevlileri müdahale etti. Erzincan’da oturan şehit eşi Begüm Ceren de acı haberi alınca fenalık geçirdi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3’üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Belediye Başkanı AK Partili Cemalettin Başsoy da şehit evine gelerek aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Kezban-Kenan Akpınar çiftinin 4 erkek çocuğunun ikincisi olan Adem Akpınar, 2015 yılında sözleşmeli er olarak göreve başlamıştı. Evli ve 6 aylık Balım Nar adlı bir kızı olan Akpınar, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki 9. Komando Tugay Komutanlığı’nda göreve başlamış, bir süre önce geçici görevli Hakkâri Dağ Komando Taburu’na gönderildi.



