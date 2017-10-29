Kardeşi anlattı... 'Paraya doyamadı, 15 gün önce bıçaklamıştı...'

Kadıköy’de trafikte direksiyon başında vurularak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın cenazesi, Yenibosna’da bulunan adli tıp kurumundan alındı. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Selva Sağlam Yılmaz’ın kardeşi Sinan Sağlam, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ablasının 15 gün önce uyurken eşi tarafından bıçaklandığını ve daha sonra sürekli tehdit aldığını söyleyen kardeş Sağlam, ”Ablam uyurken eşi sekiz yerinden bıçaklayıp, banka şifrelerini istemiş. Kart şifrelerini aldıktan sonra bankaya gidip hesaplarını boşaltıyor. Eve gelip ablama 'Seni böyle bırakırım, hakkımda şikayetçi olursan' diyor. Evde yalnız bir annem ve kardeşlerim var. Onların hepsini götürürüm diyor, ablam da kabul ediyor.





Şikayetçi olmuyor o anda korkudan. Sonra banyoya sokuyor ablamı yıkıyor. Bütün eşyalarını makineye atıyor. Bıçağı da atıyor. Sonra ambulans çağrılıyor. Ablama siyah kıyafet giydirmiş, kanlar belli olmasın diye. Hastaneye gelip bırakıyor sonra. Bu 15 gün önce oluyor bunlar” dedi.

ABLAMA TEHDİT MESAJLARI HİÇ BİTMEDİ

Ablasının sürekli tehdit mesajları aldığını belirten Sağlam, “Ablam zaten kendinde değildi, nekahat dönemindeydi. Tahmin ettiğim kadarıyla para istiyordu. Paraya doyamadı. O şekilde oldu yani. Devamlı para istiyor, vermeyince de tehdit ediyordu. Bu olayın ardından boşanma davası açıldı. Bir hafta kadar oldu, benim bildiklerim bu kadardı. Ablamdan öğrendiklerim bunlardı” şeklinde konuştu.

Selva Sağlam Yılmaz'ın cenazesi, Karacaahmet Gasilhanesine götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Selva Sağlam Yılmaz dün otomobiliyle Merdivenköy Günaydın Sokak'ta trafik nedeniyle yavaşladı. Bu sırada arkadan koşarak gelen bir kişi otomobilin açık olan camından Selva Yılmaz’a 4 el ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan kaçtı. Selva Sağlam Yılmaz’ın annesi Sevim Sağlam “Kızım eşiyle (Emrah Yılmaz) 2 yıl önce evlendi. Son günlerde anlaşamıyordular. Kızım bendeydi. Emrah iki hafta önce buraya gelip kızımı aldı. Konuşmak için dışarı çıktılar. Sonra kızımı 8 yerinden bıçaklayıp kaçmış. Emrah bıçakladıktan sonra kızımı ölümle tehdit de ediyordu” dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Boşanmak isteyen Selda Sağlam Yılmaz’ın eşinden 3 gün önce şikayetçi olduğu ve mahkemenin Emrah Yılmaz için uzaklaştırma kararı verdiği belirtildi. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Cinayetin Selda Sağlam Yılmaz’ın kendisinden 24 yaş küçük kocası Emrah Yılmaz tarafından işlendiği belirlendi. Emrah Yılmaz’ın başka adres bilgisinin olmadığı ve 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Selva Sağlam Yılmaz’ın 2. eşi olan Emrah Yılmaz, cinayetten 6 saat önce sosyal medya hesabından “Sana karşı uzattığım avuçlarıma ihaneti koydun, canımı yaktı” yazılı bir paylaşımda bulundu.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Selva Sağlam'ın 27 Ekim günü, Emrah Yılmaz'ın 16 Eylül'deki evliliklerinin 2. yıl dönümünde paylaştığı bir videonun altına "Ancak bunları izlersin bundan sonra, bunları çok daha yaşardın fakat acele ettin. Hapiste telefon da yok resimlere bakıp avunasın. Kıymetini bilemedin zavallı şimdi de yan" yazdığı ortaya çıktı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR