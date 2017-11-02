Kardeş şehir Tarsus’a 25. yıl ziyareti

LANGEN Belediye Başkanı Frieder Gebhardt, eşi Anne Gebhardt, Belediye encümen üyesi Frank Gotschılng, Langen Alman-Türk Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Thilo Kaufmann ve Langen Alman-Türk Dostluk Derneği Yönetim Kurulu üyesi Klaus Peter Meeth’den oluşan heyet, ilk olarak Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can’la görüştü.

25 yıl önce temeli atılan kardeşliğin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Can, şunları söyledi: “Tarsus, Türkiye’de birçok belediye ile kardeş şehir. Geçen hafta İspanya’nın Madrid şehrinde EFQM Uluslararası Mükemmellikte Başarı Ödülümüzü aldık. Avrupa ülkelerinde 11 ödül almaya hak kazanan kurum ve kuruluşun içerisinde Türkiye’de 2017 yılında EFQM Mükemmellikte Başarı Ödülünü alan tek kurum ve kuruluş Tarsus Belediyesidir.

‘BİR ARADA OLMAKTAN MUTLUYUM’

Tarsus’ta olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Langen Belediye Başkanı Frieder Gebhardt ise şöyle konuştu: “Tarsusluları çok özledik. Langen ile Tarsus’un 25 yıllık bir geçmişi var. Sizinle yeniden bir arada olup sohbet etmekten mutluyum. Hatırlayacağınız gibi Münih’teki o ödül iki şehre verilmiş, o ödülü alma onurunu, sevincini birlikte yaşamıştık. Bu iki şehre verilen ödülü kalitesinin yüksekliğine verilmiş bir armağan olarak kabul ediyorum. Madrid’de almış olduğunuz EFQM Uluslararası Mükemmellikte Başarı Ödülü bunla da örtüşüyor, tebrik ediyorum.”