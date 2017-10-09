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    ‘Kardeş partiler’den mülteci uzlaşması

    Deutsche Welle Türkçe
    09.10.2017 - 10:22 | Son Güncelleme:

    Hıristiyan Birlik partileri koalisyon görüşmelerinin en önemli konularından iltica politikası üzerinde uzlaştı.

    ALMAN Hıristiyan Demokrat (CDU) ve Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partileri arasındaki zirve buluşmasında, Hür Demokrat ve Yeşiller ile koalisyon görüşmelerinin başlatılması yolunda önemli bir uzlaşma sağlandı. Sadece Bavyera Eyaleti’nde teşkilatı olan Hıristiyan Sosyal Birlik, mülteci üst sınırının yılda 200 bini aşmamasında diretirken; Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik, üst sınır konmasına karşı çıkıyordu.
    İki kardeş partinin Berlin’de vardıkları uzlaşmaya göre, Almanya her yıl azami 200 bin mülteci kabul edecek ancak istisnai durumlarda bu sayı aşılabilecek. İç ya da dış gelişmelerin üst sınırın uygulanmasını zorlaştırması durumunda federal meclis kararıyla 200 bin sınırının aşılması ya da azaltılması mümkün olacak. Uygulama, çalışmak amacıyla Almanya’ya gelen Avrupa Birliği vatandaşlarını etkilemeyecek.

    AB’NİN DIŞ SINIRINDA YAPILACAK
    CDU ve CSU arasında mülteci üst sınırının aşılmaması için alınacak önlemler üzerinde de anlaşma sağlandı. Buna göre, mülteci veren ve mültecilerin transit güzergâhı olarak kullandıkları ülkelerle Türkiye ile AB arasındakine benzer geri kabul anlaşmaları imzalanacak, AB’nin dış sınırları daha sıkı denetlenecek, iltica işlemleri AB’nin dış sınırlarında yapılacak, AB iltica hukuku yeniden düzenlenip uyumlaştırılacak ve üye ülkeler arasında mültecilerin ülkelerine toplu iadesi konusunda işbirliği yapılacak.
    Almanya’ya gelen mülteciler, işlemleri tamamlanıp başvuruları karara bağlanana kadar özel kamplarda barındırılacak. Başvurusu reddedilenler bu merkezlerden ülkelerine gönderilecek. Güvenli ülkeler listesine Fas, Tunus ve Cezayir de eklenecek. AB dış sınırları güvence altına alınana kadar sınır kontrolleri devam edecek. Sınırlı mülteci statüsü kazanan yabancıların ailelerini yanlarına aldırmaları mümkün olmayacak. Yabancı işgücü göçü ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına göre yönlendirilecek ve Almanya’nın vasıflı işgücü açığı vermemesi için özel yasa çıkarılacak.

    MUHTEMEL KOALİSYON ORTAKLARI İKNA OLACAK MI?
    Esnek tutulmakla birlikte mülteci üst sınırının 200 binle sınırlandırılması CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer’in Berlin’den eli boş dönmemesini sağladı. Ancak muhtemel koalisyon ortaklarından Yeşiller partisinin üst sınır formülünü benimseyeceği şüpheli. Partinin meclis grup başkanı Katrin Göring-Eckart Birlik partileri arasında kararlaştırılan mülteci üst sınırının “koalisyon görüşmeleri başlayana kadar geçerli olabileceğini” söyledi. Göring-Eckart, Birlik partilerinin kendi aralarında uzlaşmakla hiç olmazsa koalisyon görüşmeleri için adım atmış olduklarını sözlerine ekledi.
    24 Eylül Almanya genel seçimlerinde CDU yüzde 32.9’lluk oy oranıyla birinci parti olmuş ancak 1949 sonrasının en kötü seçim sonucunu elde etmişti. Şimdiye kadarki koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin muhalefete geçeceğini duyurması üzerine Merkel, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile üçlü koalisyonu görüşeceklerini açıklamıştı.

     

    Etiketler: ALMANYA , CDU/CSU , Mülteci , MERKEL , Seehofer
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