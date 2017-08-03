Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Olay, Salihli’nin Çavlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeş Recep B. (53) ile Rasim B. (56) henüz bilinmeyen bir nedenle mahallede bulunan kahvede önce tartıştı, sonrada kavga etti. Kavgada Recep B. abisi Rasim B. ile yeğeni Tevfik B.’yi (26) çeşitli yerlerinden bıçak darbesi ile yaraladı. Bıçaklı kavgada ağır yaralanan Rasim B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Medigüneş Hastanesi’ne, oğlu Tevfik B. ise Özel Salihli Hastanesine kaldırıldı. Rasim B. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Rasim B. suç aleti ile birlikte gözaltına alınırken, yaralı Tevfik B.'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlatırken, kardeşi tarafından bıçaklanarak yaşamını kaybeden Rasim B.'nin ise evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.