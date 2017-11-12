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    Kardeş kavgası: 1 ölü

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 09:31 | Son Güncelleme:

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, Kargalıhanbaba Mahallesi'nde S.K. ile ağabeyi M.K. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet geçirdiği iddia edilen S.K., ağabeyi M.K.'ye av tüfeğiyle ateş etti.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M. K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Şüpheli S.K, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Murat K'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi

    Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.

    Etiketler: kardeş kavgası , silahlı kavga
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