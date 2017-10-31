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    Kardeş faciası: Gözyaşları içinde ifade verdi..

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    31.10.2017 - 10:04 | Son Güncelleme:

    LİSE öğrencisi 16 yaşındaki E.A., 12 yaşındaki kız kardeşi Z.A.’yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. E.A.’nın avukatı Selim Savaş, olayın kaza olduğunu, E.A.’nın kardeşini ölümüne neden olmaktan suçun cezasını vicdanen çekeceğini söyledi. Mahkeme, E.A.’yı her Cumartesi karakola giderek imza verme karşılığında adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

    Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, önceki perşembe günü Mamak İlçesi’nde meydana gelen olayda E.A., annesi-babası evde olmadığı sırada babasına ait av tüfeğini alarak eve gelen arkadaşına gösterdi. İki arkadaş bi süre tüfekle oynadı, doldur-boşalt ile fişekleri tüfeğe yerleştirip çıkardılar.

    Arkadaşının evden ayrılmasının ardından E.A. elinde tüfekle yan odada yatan kardeşinin yanına gitti, ardından da kız kardeşi Z.A.’yı av tüfeğiyle dürterek uyandırmak istedi. Tüfek ateş aldı, başından vurulan Z.A. kanlar içinde kalırken E.A. ise dışarı çıkarak bağırıp komşulardan yardım istedi. Gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Z.A. ölürken, E.A. ise gözaltına alındı.

    Kardeş faciası: Gözyaşları içinde ifade verdi..VİCDAN KRİTERİ

    Emniyette götürülen E.A.’nın, uzmanlar eşliğinde ifadesi alındı. Gözyaşları içerisinde ifade veren E.A., kardeşini yanlışlıkla vurduğunu, uyandırmak isterken tüfeğin ateş aldığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan E.A.’nın avukatı Selim Savaş, olayın kaza olduğunu, E.A.’nın kardeşini ölümüne neden olmaktan suçun cezasını vicdanen ömür boyu çekeceği göz önünde bulundurularak serbest bırakılmasını istedi.

    Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, E.A.’yı her cumartesi Polis Merkezi’ne giderek imza atması karşılığında Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakırken, ömür boyu silah bulundurmamasına da hükmetti.

    Etiketler: kardeş katili , av tüfeği
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