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    Kardeş katili firari 02.00’de enselendi

    Hürriyet Haber
    15.11.2017 - 07:22 | Son Güncelleme:

    Kardeşi Ceylan’ı öldürüp kaçan Erhan Timuroğlu’nun rezidansta saklandığı tespit edildi. Timuroğlu, kıyafet almak için dışarı çıkar çıkmaz enselendi!

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Şubat’ta Ataşehir’de kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldüren Erhan Timuroğlu’nu her yerde aramaya başladı. Erhan Timuroğlu ve şoförü Can Fırat A. ile birlikte Kadıköy’de bir otomobil galerisini silahlarla tarayan Cüneyt A. gözaltına alındı. Timuroğlu’nun kız kardeşiyle ilişkisinin olduğunu düşündüğü işadamı Bekir Teker’in işyerlerinin kurşunlanması üzerine ekipler, işadamını da korumaya aldı.

    REZİDANSTA AYLARCA GİZLENDİ

    Cüneyt A.’nın yakalanmasını ardından Sancaktepe’de lüks bir rezidansta aylarca gizlenen Erhan Timuroğlu, evden kıyafet almak için dışarı çıktı. Özel harekat ekipleri gece saat 02.00’de operasyon için harekete geçti. Timuroğlu’nun gizlendiği 27 numaralı daireye baskın yapıldı. Timuroğlu ve A. gözaltına alındı.

    CİNAYET İŞLEDİĞİ TABANCA BULUNDU

    Operasyon ekipleri, Erhan Timuroğlu’na evde silah olup olmadığını sordu. Timuroğlu, 2 Kalaşnikof ve 1 tabanca olduğunu söyledi. Polis ekipleri, tabancanın kız kardeşinin öldürülmesinde kullandığın tabanca mı? sorusuna da Timuroğlu evet yanıtını verdi. Evde yapılan aramalarda, 2 adet Kalaşnikof silah ve Ceylan Timuroğlu’nun öldürülmesinde kullanılan tabanca ele geçirildi. (Akşam)

    Etiketler: cinayet , kardeş katili
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