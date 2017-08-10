KARDEMİR'den yeni yatırım kararı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 3,5 milyon ton/yıl üretim hedefi için sürekli döküm makinesi kurulacağını bildirdi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, sıvı çelik üretim kapasitelerinin 3,5 milyon tona çıkartılması ve ürün yelpazesinin katma değeri yüksek ürünlerle çeşitlendirilmesine yönelik yatırımların devam ettiği belirtildi.

2010 yılından itibaren başlanılan yatırımlarla bugün 2,4 milyon tona ulaşan fiili üretim seviyelerinin yakalandığının anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Mevcut 90’ar tonluk 1 ve 2 nolu konvertör kapasitelerinin 120 tona çıkartılması için gerekli olan tüm yatırım ekipmanları alınmış olup, üretim planı kapsamında yapılacak montajlarına müteakip, konvertörler 120 ton kapasiteye çıkarılacaktır. Yönetim kurulumuz mevcut 2,4 milyon ton/yıl kapasiteden 3,5 milyon ton/yıl kapasiteye ulaşmak için 4 nolu yeni sürekli döküm makinesi kurulmasını kararlaştırmıştır.

1 milyon 250 bin ton/yıl kapasite ile kurulacak olan yeni sürekli döküm tesisi için ihale hazırlıkları devam etmekte olup, Kasım 2017 sonuna kadar yüklenici firmanın belirlenmesi hedeflenmektedir. 16 ayda tamamlanması planlanan yatırımla, şirketimizin döküm kapasitesi 2019 yılında 3,5 milyon ton seviyesine ulaşacaktır. Şirketimizin rekabet gücüne güç katacak olan yeni yatırım karanının tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz."