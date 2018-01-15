KARDEMİR'den rekor üretim

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında sıvı çelik üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artarak 2 milyon 403 bin ton, toplam nihai ürün üretiminin ise yüzde 11,5 artarak 2 milyon 279 bin tona ulaştığı belirtildi.

Bir önceki yıla göre Ray Profil Haddehane üretiminin 360 bin tondan 401 bin tona, Çubuk Kangal Haddehane üretiminin 55 bin tondan 279 bin tona, Kontinü Haddehane de ise üretimin 597 bin tondan 647 bin tona çıktığının anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi çelikhane kapasitelerimizin 3,5 milyon ton/yıla çıkartılmasına yönelik yatırımlarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, yönetim kurulumuzca 1 milyon 250 bin ton/yıl kapasiteli yeni bir sürekli döküm makinesinin kurulmasına karar verilmiş ve ihalesi gerçekleştirilmiştir. Yine, tüm yatırım ekipmanları alınmış olan 1 ve 2 nolu konverterlerin 90 tondan 120 tona çıkarılmasına yönelik çalışmalarda devam etmektedir. Birbiriyle eş zamanlı yürütülecek olan bu yatırımlar sonrasında hedeflenen 3,5 milyon tonluk üretim kapasitesi yakalanmış olacaktır."

2017 yılında satışlarda rekor seviyelerin yakalandığının altının çizildiği açıklamada, "2016 yılında 2 milyon 64 bin ton olan esas ürün satış miktarı, yüzde 13 artarak 2017 yılında 2 milyon 326 bin tona yükselmiştir. Stratejik yatırım kapsamında montaj çalışmaları devam eden Demiryolu Teker Fabrikamızın ise bu yıl devreye alınması planlanmaktadır. Şirketimizi raydan sonra demiryolu tekerinin de ülkemizdeki tek üreticisi konumuna getirecek olan bu yatırım, orta ve uzun vadede şirketimizin önemli bir varlığı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Tüm süreçlerimizde maliyetleri düşürmek ve iyileştirmeye açık alanlarımızı belirleyerek üzerine hızla gitmek 2018 yılında da önceliğimizdir. 2018 yılı şirketimizde çevre yatırımlarımızın tamamlandığı bir yıl olacak ve KARDEMİR, yenilikçi, dünya standartlarında üretim yapan ve hizmet veren, teknolojiye ve insana yatırımı önemseyen, Karabük ve ülkemiz ekonomisine katma değer kazandıran bir kuruluş olmaya devam edecektir." denildi.



