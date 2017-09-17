KARDEMİR'de rekabet soruşturması

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Rekabet Kurulunun, şikayet üzerine bir süre önce fabrika ve hissedarlarına ait 4 şirket için soruşturma başlattığı belirtildi.

Soruşturmanın tamamlandığının anlatıldığı açıklamada, "Şikayet üzerine KARDEMİR ve hissedarlara ait 4 şirket hakkında Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturma sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından KARDEMİR ve 4 şirketin Rekabet Kanunu'nu ihlal etmediklerine, bu nedenle idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildiği şirketimize bildirilmiştir." denildi.



