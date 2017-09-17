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KARDEMİR'de rekabet soruşturması

Hürriyet Haber
17.09.2017 - 11:02 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 11:03

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), fabrika ve hissedarlarına ait bazı şirketler için açılan soruşturma sonunda Rekabet Kanunu'nu ihlal etmediklerinin anlaşıldığını duyurdu.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Rekabet Kurulunun, şikayet üzerine bir süre önce fabrika ve hissedarlarına ait 4 şirket için soruşturma başlattığı belirtildi. 
Soruşturmanın tamamlandığının anlatıldığı açıklamada, "Şikayet üzerine KARDEMİR ve hissedarlara ait 4 şirket hakkında Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturma sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından KARDEMİR ve 4 şirketin Rekabet Kanunu'nu ihlal etmediklerine, bu nedenle idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildiği şirketimize bildirilmiştir." denildi. 

Etiketler: KARDEMİR , Rekabet Kurumu , Rekabet Kanunu
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