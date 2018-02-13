Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kardak'ta sıcak gelişme! Geceden beri gerginlik devam ediyor

    Kardak'ta sıcak gelişme! Geceden beri gerginlik devam ediyor

    Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)
    13.02.2018 - 15:51 | Son Güncelleme:

    Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarında, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlikte Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan botu, engel olan Türk botunun kıç kısmına sürttü. Diğer gerginlikte ise Türk botları, Yunan botlarının Kardak’a gelmesini engelledi.

    Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlik, dün saat 23.30’da meydana geldi. Kardak bölgesine girmeye çalışan ’AZ- 090’ borda numaralı 27 askerin görev yaptığı Yunan Sahil Güvenlik botuna, 92 askerin bulunduğu ve 90 metre uzunluğundaki ’703’ borda numaralı ’Umut’ isimli Türk Sahil Güvenlik botu engel oldu.

    Manevralar sırasında Yunan botu, Türk botunun kıç tarafına sürttü. Yunan botunda hasar meydana geldiği, Türk botunda ise herhangi bir hasarın oluşmadığı öğrenildi. Yunun botu, Kilimli (Kalimnos) Adası açıklarına doğru çekildi.

    Gerginlik, bugün de saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayla devam etti. Yunanistan’ın Leros, Kilimli ve İstanköy (Kos) adalarından gelen 4 Yunan Sahil Güvenlik botu, sabahtan itibaren Kalalimnos Adası ve Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıkta konuşlandı. Yunan botlarının zaman zaman Kardak kayalıklarına gelmek istemesi, rotalarını ise Kardak’a çevirmesi gerginliğe neden oldu.

    Yunan botları, Türk botlarının uyarıları üzerine geri dönerek, Yunan sularında devriye görevini sürdürdü. Bölgede 4 Yunan sahil güvenlik botu kendi sularında, 7 Türk sahil güvenlik botu ise Çatal Ada ile Çavuş Adası bölgesinde bekleyişlerini sürdürüyor. Türk sahil güvenlik botlarındaki bazı subayların, gelişmeleri botun üzerinde izlediği görüldü.

    Öte yandan bazı Yunan balıkçıların da uluslararası sulardan Türk sularına girmeye çalıştığı, buna Türk botlarının engel olduğu gözlendi. Yunan balıkçılar, cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri internet üzerinden paylaştı.

    Etiketler: kardak , Kardak kayalıkları , Ege Denizi , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri