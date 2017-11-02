Kardak ile vurgun yapmıştı... Rüşvetçi bakan yine hapiste

Atina Ağır Ceza Temyiz Mahkemesi, 2012 yılında Atina Ağır Ceza Mahkemesi’nin rüşvet almak, kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarıyla Çohacopulos’a verdiği 20 yıl hapis cezasını 19 yıla indirirken, hiçbir hafifletici neden kabul etmeyerek, eski Savunma Bakanı’nın tekrar cezaevine kapatılmasını kararlaştırdı.

Eski Savunma Bakanı’nın tüm mal varlığına el konulmasını ve devlete 1.5 milyon euro tazminat ödemesini de kararlaştıran mahkeme, Çohacopulos’un eşi Viki Stamati ve kızı Areti’nin 12’şer yıllık hapis cezalarını da 8 yıla indirdi.

Daha önce tahliye edilen Viki Stamati ile Areti Çohacopulos, cezalarının geri kalan bölümünü çekmek üzere dün tekrar cezaevine girdiler. Viki Stamati, masum olduğunu ve sadece Çohacopulos’uin eşi olduğu için mahkum edildiğini ileri sürerek, boşanma davası açacağını söyledi. Viki Stamati, mahkemeye gelirken, kendisine soru soran gazetecilere bilinen parmak işareti yaparak tepki gösterdi.

Çohacopulos, kendisinden çok küçük ve bir dönem sekreteri olan Viki Stamati ile evlenebilmek için 2 çocuk sahibi olduğu Alman eşinden boşanmıştı.

İSTANBULLU BAKKALIN OĞLU

Bakkal babası İstanbul, annesi de Yanya kökenli Çohacopulos gençliğinde sıkı bir sosyalistti. Albaylar Cuntası (1967-1974) döneminde vatandaşlıktan çıkarıldı. Demokrasiye geçişten hemen sonra, Pasok partisinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Pasok’un ilk lideri Andreas Papandreu’nun sağ kolu, sırdaşıydı.

KARDAK KRİZİ SAYESİNDE MİLYONLAR GÖTÜRDÜ

Çohacopulos, Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren 1996’dakiKardak krizinden hemen sonra dönemin Başbakanı Kostas Simitis tarafından Savunma Bakanlığı’na atandı.

Yunanistan o dönemde 7 milyar euro’luk çılgın bir silahlanma programı başlattı. Savunma Bakanlığı’nda 5 yıl kalan Çohacopulos, 2001-2004 yılları arasında kalkınma bakanı olarak görev yaptı.

2004’de, Savunma Bakanı dönemde rüşvet aldığı söylentileri çıkınca, Pasok’dan ihraç edildi.

182 EURO’LUK TARAK

Birdenbire büyük paralar harcamaya başladı. Atina’da Akropolis mabedinin eteklerinde saray yavrusu bir malikaneden başka tam 23 tane daire satın aldı. Mora yarımadasında denize sıfır lüks bir villa da inşa ettirdi. Saçını taradığı tarak bile lüks markaydı ve 182 Euro’ya satın almıştı.

“RÜŞVET ALMADIM” DİYORDU AMA...

2012’de rüşvet, kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarıyla tutuklandı. Aynı yıl, Atina Ağır Ceza Mahkemesi’nde akrabalarına ve arkadaşlarına off-shore şirketler kurdurttuğu ortaya çıktı. Eşi Viki Stamati’nin 700 euro emekli maaşı alan teyzesinin banka hesabında 3 milyon euro çıkınca “Banka yanlış para transferi yapmıştır” dedi.

Mahkemede, rüşvet almadığını ve siyasi komplo kurbanı olduğunu iddia etti. Atina Ağır Ceza Mahkemesi 20 yıl hapsini kararlaştırdı ve Pire’deki Koridalos Cezaevi’ne kapatıldı. Geçen Nisan ayında, geçirdiği kalp ameliyatından sonra şartı tahliye edildi.