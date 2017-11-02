Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Kardak ile vurgun yapmıştı... Rüşvetçi bakan yine hapiste

    Kardak ile vurgun yapmıştı... Rüşvetçi bakan yine hapiste

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    02.11.2017 - 14:27 | Son Güncelleme:

    Yunanistan’ın silahlanma programları kapsamında en az 17 milyon euro rüşvet alan  eski Savunma Bakanlarından Akis Çohacopulos’un (78) hürriyeti sadece 6 ay sürdü. Pire’deki Koridalos Cezaevi’nde 5 yıl yattıktan sonra, geçen Mayıs ayında sağlık nedenleri göz önünde bulundurularak 200 bin euro kefaletle şartlı serbest bırakılan Çohacopulos, bugün ya da yarın yeniden hapse girecek. 

    Atina Ağır Ceza Temyiz Mahkemesi, 2012 yılında Atina Ağır Ceza Mahkemesi’nin rüşvet almak, kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarıyla Çohacopulos’a verdiği 20 yıl hapis cezasını 19 yıla indirirken, hiçbir hafifletici neden kabul etmeyerek, eski Savunma Bakanı’nın tekrar cezaevine kapatılmasını kararlaştırdı.

    Kardak ile vurgun yapmıştı... Rüşvetçi bakan yine hapiste

    Eski Savunma Bakanı’nın tüm mal varlığına el konulmasını ve devlete 1.5 milyon euro tazminat ödemesini de kararlaştıran mahkeme, Çohacopulos’un eşi Viki Stamati ve kızı Areti’nin 12’şer yıllık hapis cezalarını da 8 yıla indirdi.

    Daha önce tahliye edilen Viki Stamati ile Areti Çohacopulos, cezalarının geri kalan bölümünü çekmek üzere dün tekrar cezaevine girdiler. Viki Stamati, masum olduğunu  ve sadece Çohacopulos’uin eşi  olduğu için mahkum edildiğini ileri sürerek, boşanma davası  açacağını söyledi. Viki Stamati, mahkemeye gelirken, kendisine soru soran gazetecilere bilinen parmak işareti yaparak tepki gösterdi.
    Çohacopulos, kendisinden çok küçük ve bir dönem sekreteri olan Viki Stamati ile evlenebilmek için 2 çocuk sahibi olduğu Alman eşinden boşanmıştı.    

    İSTANBULLU BAKKALIN OĞLU

    Bakkal babası İstanbul, annesi de Yanya kökenli Çohacopulos gençliğinde sıkı bir sosyalistti. Albaylar Cuntası (1967-1974) döneminde vatandaşlıktan çıkarıldı. Demokrasiye geçişten hemen sonra, Pasok partisinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Pasok’un ilk lideri Andreas Papandreu’nun sağ kolu, sırdaşıydı.

    Kardak ile vurgun yapmıştı... Rüşvetçi bakan yine hapiste

    KARDAK KRİZİ SAYESİNDE MİLYONLAR GÖTÜRDÜ

    Çohacopulos, Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren 1996’dakiKardak krizinden hemen sonra dönemin Başbakanı Kostas Simitis tarafından Savunma Bakanlığı’na atandı.

    Yunanistan o dönemde 7 milyar euro’luk çılgın bir silahlanma programı başlattı. Savunma Bakanlığı’nda  5 yıl kalan Çohacopulos,  2001-2004 yılları arasında kalkınma bakanı olarak görev yaptı.

    2004’de, Savunma Bakanı dönemde  rüşvet aldığı söylentileri çıkınca, Pasok’dan ihraç edildi.

    182 EURO’LUK TARAK

    Birdenbire büyük paralar harcamaya başladı. Atina’da Akropolis mabedinin eteklerinde saray yavrusu bir malikaneden başka tam 23 tane daire satın aldı. Mora yarımadasında denize sıfır lüks bir villa da inşa ettirdi. Saçını taradığı tarak bile lüks markaydı ve 182 Euro’ya satın almıştı.

    “RÜŞVET ALMADIM” DİYORDU AMA...

    2012’de rüşvet, kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarıyla tutuklandı. Aynı yıl,  Atina Ağır Ceza Mahkemesi’nde akrabalarına ve arkadaşlarına off-shore şirketler kurdurttuğu ortaya çıktı. Eşi Viki Stamati’nin 700 euro emekli maaşı alan teyzesinin banka hesabında 3 milyon euro çıkınca “Banka yanlış para transferi yapmıştır” dedi.

    Mahkemede, rüşvet almadığını ve siyasi komplo kurbanı olduğunu iddia etti. Atina Ağır Ceza Mahkemesi 20 yıl hapsini kararlaştırdı ve Pire’deki Koridalos Cezaevi’ne kapatıldı. Geçen Nisan ayında, geçirdiği kalp ameliyatından sonra şartı tahliye edildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri