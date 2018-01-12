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    Kardak açıklarında tehlikeli yakınlaşma

    Yaşar ANTER/DHA
    12.01.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:

    BODRUM’a bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak kayalıklarına yakın bölgede avlanan Türk balıkçıları taciz eden Yunan sahil güvenlik botuna, Türk sahil güvenlik botu engel oldu. Yaklaşık 50 dakika süren gerginlikte, her iki ülkenin sahil güvenlik botları defalarca burun buruna geldi. Türk botu, Yunan botunu bölgeden uzaklaştırırken o anlar, DHA kamerasınca görüntülendi.

    Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede, kendi sularında avlanan Türk balıkçılar, saat 11.45’te Yunanistan’ın Leros Adası’ndan gelen Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı. Yunan botu, Türk balıkçının 20 metre kadar yanına gelerek, bir süre seyretti ardından önüne geçerek, rotasını değiştirmesini istedi. Türk balıkçı, Yunan botuna çarpmamak için rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

    TÜRK BOTUNDAN ANINDA MÜDAHALE

    Kardak kayalıklarına yakın bölgede devriye görevi yürüten Türk sahil güvenlik botu, derhal harekete geçti. Türk teknesini taciz ettikten sonra Kardak kayalıklarına yönelen Yunan botunun önü kesildi. İki bot arasında, yaklaşık 50 dakika süren mücadele DHA kamerasınca görüntülendi. İki ülkenin botları, zaman zaman burun buruna geldi. Türk botu, Yunan botunu, saat 12.40’ta, Türk sularından çıkardı. İki ülkenin botlarının denizde zaman zaman çok tehlikeli manevralarını balıkçılar da heyecanla izledi. Gerginlik, Yunan botunun geldiği Leros Adası yakınlarına çekilmesiyle sona erdi.

    Öte yandan bölge yakınlarında 2 Türk sahil güvenlik ve 2 Yunan sahil güvenlik botu bekliyor. Türk balıkçılar, Gümüşlük açıklarında ve Kardak kayalıkları bölgesinde avlanmayı sürdürüyor.

    Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Yunanistan’ın Kalimnos Adası’nda bulunan gözetleme kulesinde yer alan askerlerin de o anları görüntülediği gözlendi.

    Etiketler: BODRUM
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