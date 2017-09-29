Karbon salınımına ilave vergi gerekli

Şimşek, “İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Finans Sektörü” temasıyla düzenlenen 5. Sürdürülebilir Finans Forumu’nda yaptığı konuşmada, dünya milli gelirinin geçen yıl yaklaşık 75 trilyon dolar olduğunu belirterek, "Küresel ısınmayı 2 dereceyle sınırlamak için yenilenebilir enerjiye her yıl 1 trilyon dolarlık yatırım yapmamız lazım. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için de 5-7 trilyon dolar arasında bir harcama gerekli. Yani küresel milli gelirin sadece yüzde 10'unu bu alana kanalize edilebilirsek başarabiliriz. Aslında kaynak var" dedi. Şimşek, 2038 yılında bütün dünyada satılan arabalar arasında elektriklilerin oranının içten yanmalı motorlulardan da fazla olacağını ifade ederek, Türkiye’de elektrikli arabaları teşvik etmek için bir model geliştirdiklerini bildirdi. Şimşek, "Belki sokaktaki vatandaş haklı olarak şikayet ediyor ama biz özellikle fosil yakıtları ve taşıtları çok yüksek vergilendiriyoruz. Dünyada bu anlamda da ön plandayız" diye konuştu.