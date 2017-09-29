Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Karbon salınımına ilave vergi gerekli

Karbon salınımına ilave vergi gerekli

Hürriyet Haber
29.09.2017 - 22:09 | Son Güncelleme:

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en büyük etkisinin ekonomiye olduğunu belirterek “Karbon salınımını düşürürsek ve daha az derecede küresel ısınma yaşanırsa, dünya milli gelirine etkisi yine de 21 trilyon dolar olacak. Daha kötü senaryoda, 33 trilyon dolarlık bir maliyetten bahsediliyor. Enerji tüketimi çok kritik. Yenilenebilir enerjiye daha çok ağırlık vermeliyiz. Çevreye dost ürünler kullanmak için standartlar geliştirmeliyiz. Bu alanda finansmanı artırmamız lazım. Karbon salımını kontrol etmek için ilave vergiler getirmemiz lazım. Burada kamu-özel iş birliği de son derece önemli” diye konuştu.

Şimşek, “İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Finans Sektörü” temasıyla düzenlenen 5. Sürdürülebilir Finans Forumu’nda yaptığı konuşmada, dünya milli gelirinin geçen yıl yaklaşık 75 trilyon dolar olduğunu belirterek, "Küresel ısınmayı 2 dereceyle sınırlamak için yenilenebilir enerjiye her yıl 1 trilyon dolarlık yatırım yapmamız lazım. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek için de 5-7 trilyon dolar arasında bir harcama gerekli. Yani küresel milli gelirin sadece yüzde 10'unu bu alana kanalize edilebilirsek başarabiliriz. Aslında kaynak var" dedi. Şimşek, 2038 yılında bütün dünyada satılan arabalar arasında elektriklilerin oranının içten yanmalı motorlulardan da fazla olacağını ifade ederek, Türkiye’de elektrikli arabaları teşvik etmek için bir model geliştirdiklerini bildirdi. Şimşek, "Belki sokaktaki vatandaş haklı olarak şikayet ediyor ama biz özellikle fosil yakıtları ve taşıtları çok yüksek vergilendiriyoruz. Dünyada bu anlamda da ön plandayız" diye konuştu.

Etiketler: Mehmet Şimşek , İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Finans Sektörü , gazetehaberleri
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri