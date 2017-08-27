Karayolunu 2 saat trafiğe kapattılar, öfkeli kalabalığı Kaymakam ikna etti

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzerinde bulunan Neşetiye Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Fetri Çelik, yönetimindeki 09 TR 150 plakalı motosiklet ile yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken o sırada İzmir’den Aydın yönüne giden 47 yaşındaki Tamer K. yönetimindeki 09 EJ 119 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası iki kardeş de yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

İki kardeşe çarpan otomobilin sürücüsü Tamer K. kazadan sonra kaçmaya çalıştı. Bu sırada olayı gören mahalle muhtarı İkram Gelmez peşinden koştuğu otomobilin önüne geçti ve beylik tabancasını çekerek otomobili durdurdu. Kısa sürede gelen jandarma ekipleri sürücüyü öfkeli grubun elinde aldı. Sürücü gözaltına alınırken otomobil ise kaza yerinden çekildi.

YOL 2 SAAT KAPALI KALDI

Kazadan sonra toplananlar daha önce aynı yerde çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kazalar olduğunu ve gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürerek, Aydın-İzmir Karayolu’nu trafiğe kapattı. Araçların geçişine izin vermeyen yüzlerce kişi, vali veya kaymakamın gelmesini istedi. Bu sırada polis ve jandarma yetkilileri grubu yolu açmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak gerekirse 24 saat yolu açmayacaklarını söyleyenler ikna olmadı.

ÖFKELİ GRUP SÜRÜCÜYÜ LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada, yoldan geçmeye çalışan bir otomobil grupta bulunanlar tarafından önüne geçilerek durduruldu. Otomobil sürücüsü yoldan geçmekte ısrarcı olunca tartışma çıktı. Öfkeli grup otomobili tekmelemeye başlayınca sürücü geriye doğru kaçmaya başladı. Köylüler otomobili kovaladı ve sürücüyü araçtan indirerek linç etmeye çalıştı. Devreye giren jandarma ekipleri, sürücüyü öfkeli grubun elinden kurtardı. Jandarma ile yolu kapatanlar arasında kısa süreli arbede oldu.

KAYMAKAM SÖZ VERDİ YOL AÇILDI

Uzun süren gerginliğin ardından Germencik Kaymakamı Ayhan Işık geldi. Mahalle Muhtarı İkram Gelmez ile köylüler Kaymakam Işık'a, ''Buraya acilen ya trafik ışıkları ya da üstgeçit yapılsın. Yoksa biz bu yolu trafiğe açmayacağız. Her yıl birimizin yakını bu yolda ya can veriyor ya da yaralanıyor. Yeter artık yıllardan beri verdiğimiz canlara'' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Kaymakam Işık ise, olay yerine Kaymakam olarak geldiğini hatırlatarak, "Acınız hepimizin acısıdır. Bu, hemen bugün yapalım dersek olamaz. Ama sizlerden bir grup muhtarla birlikte yarın tatil bile olsa gelin görüşelim. Ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Biz de sizin gibi konunun çözümünden yanayız. Gerekirse karayolları yetkilileriyle birlikte görüşelim. Konuyu Vali beye de aktardım. Çözüm için uğraşacağız. Ancak araya bayram giriyor. Tatil sonrası sorununuza mutlaka çözüm bulmaya çalışacağız. Burada söz veriyoruz'' dedi.

Kaymakam’ın verdiği sözden sonra yol trafiğe açıldı ve bekleyen yüzlerce aracın sürücüsü yoluna devam etti.