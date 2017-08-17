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    Karayolunda go-kart çılgınlığı görenleri şoke etti

    Mustafa SUİÇMEZ/MUĞLA (DHA)
    17 Ağustos 2017 - 09:02Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:02

    MUĞLA- Marmaris karayolunun 31’inci kilometresindeki Taşhan Mevkii’nde saatteki hızı yaklaşık 100 kilometreye yaklaşan go-kart sürücüsünü görenler gözlerine inanamadı.

     

    Tatillerini geçirmek üzere Muğla’dan Marmaris’e giden bir otomobilin içindeki yolcunun cep telefonu kamerası ile görüntülediği go-kart sürücüsü yaptığı hız ile görenleri şaşırttı.

    Go-kart sürücüsünün süratle gittiği sırada cep telefonu ile bu anı çeken bir yolcu kendi aracının içindeki kadranı 100 kilometreyi bulan hız göstergesini de görüntüledi.

    Karayolunda diğer araçlara adeta kafa tutarak yoluna devam eden ve bir ara önündeki tüp yüklü kamyoneti sollayan go-kart sürücüsünün yeteri kadar güvenlik önlemi almadığı ve tehlikeli bir yolculuk yaptığı cep telefonuna kaydedildi.

    Karayolunda go-kart çılgınlığı görenleri şoke etti

     

    Etiketler: Marmaris , Muğla , go-kart
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