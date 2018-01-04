Karayolları’nın Maltepe’deki arazisine yeni plan

Emlak Konut tarafından hasılat paylaşım modeliyle özel sektöre ihale edilen arsada alınan inşaat ruhsatıyla inşaat faaliyetine başlandı. Ancak, Maltepe Belediyesi planın iptali istemi ile İstanbul 10. İdare Mahkemesi’de dava açtı.

PLAN ASKIYA ÇIKTI

Davanın bilirkişi raporunda, yapılan işlemlerin mevzuata, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı vurgulandı. Toplam 118 bin 850 metrekare yüzölçümlü toplam 47 bina ile 1 adet şahıs, 1 adet de belediye mülkiyetindeki taşınmazlar için hazırlanan plan değişikliği teklifi Bakanlık tarafından askıya çıkarıldı. Yeni plana ilişkin dosyada, projeye ilişkin inşaatın devam ettiği ve projenin yaklaşık yüzde 50’sinin üçüncü kişiler satışının tamamlandığı bilgisi yer aldı. Dosyada ileride telafisi imkânsız zararlar doğmaması adına söz konusu aykırılıkları gidermek için yeni plan hazırlandığı belirtildi.

Toplam büyüklüğü 132 bin 107 metrekare olan planlama alanında eski planda 71 bin 802 metrekare olanak olarak planlanan ticaret-konut alanı 70 bin 309 metrekareye düşürüldü. 28 bin 871 metrekare olarak planlanan park alanı, 30 bin 355 metrekareye çıkarıldı. Ayrıca alanın 4 bin 850 metrekaresi meydan/yaya yolu ve 559 metrekaresi meydan ve raylı toplu taşıma istasyon alanı, 5 bin 778 metrekaresi ilkokul alanı, 3 bin 535 metrekaresi ibadet alanı (cami), 4 bin metrekaresi belediye hizmet alanı olarak planlandı.