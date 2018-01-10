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    Honduras’ta 7.6 şiddetinde deprem... Tsunami uyarısı yapıldı

    Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA)
    10.01.2018 - 06:32 | Son Güncelleme:

    Güney Amerika ülkelerinden Honduras, 7.6 şiddetindeki depremle sarsıldı.

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Richter ölçeğine göre 7.6 büyüklüğündeki depremin Honduras kıyılarını vurduğunu ve depremin Barra Patucca sahillerinin kuzeydoğusunda meydana geldiğini açıkladı. Depremle ilgili şu ana kadar ölü, yaralı veya hasar bildirilmedi. 

    Şiddetli deprem nedeniyle Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Honduras’ın yanı sıra Porto Riko ve Virgin Adaları için bir tsunami uyarısı yayınladı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin şiddetini önce 7.8 büyüklüğünde açıklarken daha sonra ise 7.6 olarak değiştirdi.

    Etiketler: Karayipler , son dakika
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