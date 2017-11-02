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    Karatay, Sertab Erener'in 100 yıl yaşama formülüne karşı: "Hikaye"

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 08:37 | Son Güncelleme:

    Prof. Dr. Canan Karatay, telomer haplarıyla 100 yıldan uzun bir ömür vaat edenlere karşı çıktı. Karatay, "Dengeli beslenmek ömrü uzatır, telomer haplarıyla ömür uzatmak hikaye" dedi.

    Telomer tedavisi ile 100 yaşındayken de genç olmanın mümkün olduğu iddia ediliyor. Bu kadar popüler olmasının bir nedeni de Sertab Erener'in bu tedaviyi uygulaması. DNA hücrelerini etkileyen hapın kullanıldığı bu tedaviye birçok uzman karşı çıkıyor. Canan Karatay da bu isimler arasında.

    "TELOMER HAPIYLA ÖMÜR UZATMAK HİKAYE"

    Sanatçı Sertap Erener ile gündeme gelen, ayda bir tane içilen ve bir hapın bin dolar civarında olduğu telomer tedavisine Prof. Dr. Canan Karatay'dan farklı bir yaklaşım geldi.

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    Telomer hapıyla ömür uzatmak hikaye" diyen Canan Karatay, telomerleri korumak için şu uyarılarda bulundu:

    ''TELOMERLERİ KORUMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT!''

    Ömür kısalması demek telomerlerin bozulması demek. Doğal ve yapay her türlü şekerden uzak durmak, kimyasallardan, GDO'lu gıdalardan, gazlı içeceklerden, sigaradan uzak durmak teromerlerin zarar görmesini engelliyor ve ömrü uzatıyor.

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    Etiketler: Sertab Erener kimdir
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