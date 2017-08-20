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    Kararname beklentisi emekli ettirdi

    Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
    20 Ağustos 2017 - 00:01Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 00:01

    Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan beklenmedik bir kararla emeklilik dilekçesini vererek yıllık izne ayrıldı. Karaaslan’ın yerine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz getirildi.

    UZUN zamandır beklenen il emniyet müdürleri kararnamesine önceki gün son şekli verildi. 10 veya 12 il müdürünü kapsayan kararname listesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından önce Başbakan Yıldırım’a sunuldu. Soylu, ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Ahmet Şengün’le birlikte İstanbul’a gitti ve listeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sundu.

    TAMAMEN ŞAHSİ KARARIM
    Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, merkeze alındığını öğrenince dün emeklilik dilekçesini verdi. Karaaslan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Tamamen şahsi kararım. Ben böyle uygun gördüm. Emekliliğimi istedim. Dilekçemi de işleme koydular. Sonrası bizim için hayırlı olsun” dedi. 2016’da Ankara Emniyet Müdürü olarak atanan Karaaslan, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü darbecilere karşı direniş çağrısı ve mücadelesiyle büyük takdir toplamıştı.

    YENİ MÜDÜR SERVET YILMAZ
    Ankara’nın yeni emniyet müdürü ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz oldu. Terör, KOM gibi kritik ve operasyonel birimlerin bağlı olduğu Servet Yılmaz, başta PKK ve FETÖ olmak üzere çok önemli operasyonlara imza atıldı.

    Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü , atama , gazetehaberleri
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