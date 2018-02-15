Kararmış altın ve gümüş nasıl parlatılır?

Takı ve aksesuar dünyasında her zaman moda olan ve tercihlerde ilk sıralarda yer alan altın ve gümüşlerin zamanla kararması maalesef kaçınılmaz bir sorundur. Bu sorunun ortaya çıkmasına birçok şey neden olmuş olabilir. Özellikle altın ve gümüş takıların sık kullanım ve uygun olmayan koşullarda saklanması nedeniyle çoğunlukla gümüş takılarda karşılaşılan, altın ve pırlanta takılarda da meydana gelen kararma oldukça can sıkı bir hal almaya devam ediyor. Peki altın, gümüş ve pırlantanın kararması durumunda neler yapılmalıdır? Kararan altın ve gümüş pratik bir şekilde nasıl eski haline getirilir? İşte detaylar...

KARARMIŞ GÜMÜŞ NASIL PARLATILIR?

Gümüşlerin zamanla kararması kaçınılmaz bir sonuçtur. Takıları kullanılmadığı zamanlarda naylon bir torba içinde muhafaza ederek saklamak mümkün, ancak bu kalıcı bir sonuç değil. Gümüş kararmasında parlatma işlemini birden çok yöntemle yapabilirsiniz. Bu yöntemlerin birçoğu daha önce denenmiş ve kalıcı bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

DİŞ MACUNU YÖNTEMİ: İlk olarak gümüşün üzerine bir fırça yardımıyla diş macununu sürün. Daha sonra macun sürdüğünüz gümüşü su dolu bir kabın içerisine koyup yarım saat bekletin. Bundan sonraki aşamada kabın içerisinden çıkardığınız gümüş takıyı su altında iyice ovalayarak duruladıktan sonra kurulayın. Gümüş takınız tıpkı ilk aldığınız dönemdeki parlaklığa kavuşmuş olacak.

SİRKELİ SU YÖNTEMİ: Salataların vazgeçilmezi sirke, gümüş parlatmak için de ideal bir yöntem olarak biliniyor. Bu yöntemde, yarım fincan sirke ile 2 yemek kaşığı kabartma tozu, küçük bir kaba dökülür ve iyice karıştırılır. Hazırlanan Karışımın kaynaması kesildikten sonra takıyı karışımın içine atın ve bekleyin. Yaklaşık 3 saat karışım içinde bekletilen kolye, soğuk suyun altında uzun bir süre durulanır ve son olarak yumuşak, temiz bir bez ile iyice kurulanır. Takınız tıpkı yeni alınmış gibi olacaktır.

KABARTMA TOZU YÖNTEMİ: Kabartma tozu bir miktar su içine katılarak hamur kıvamı elde edilmeye çalışılır. Elde edilen karışım, temiz nemli bez ya da bir sünger aracılığı ile kararmış gümüş üzerinde gezdirilir. Karışım iyi gümüşün üzerinde gezdirildikten sonra, su ile durulanır ve son aşamada kurulama işlemi yapılır.

KARARMIŞ ALTIN NASIL PARLATILIR?

Gümüşteki kadar yoğun olmasa da altında zamanla kararma meydana gelebilir. Peki kararmış altınınızı ilk aldığınız haline getirmek için neler yapılmalı? İşte pratik ve oldukça etkili altın temizleme yöntemleri.

DETERJANLI KAYNAMIŞ SU YÖNTEMİ: Kaynamak üzere olan suyun içine bulaşık deterjanı döküp karıştırmaya başlayın. Suyun kaynaması bitince tencereye altın takılarınızı bırakın. Su ılıklaşmaya başladığında takılarınızı diş fırçası yardımıyla temizleyin. İşlem bittikten sonra, yumuşak bir bezle altın takınızı mutlaka kurulayın.

BEYAZ SABUN YÖNTEMİ: Yaklaşık bir litre suyun içine bir bardak kadar rendelenmiş beyaz sabun ve bir fincan amonyak ekleyin. Bu karışımın içerisine atacağınız altın takılarınızı 45 dakika bekletin. Bekleme süreniz bittikten sonra takıları soğuk su ile iyice durulayın. Bu işlem tamamlandıktan sonra yumuşak bir deri yardımıyla takılarınızı temizleyin.