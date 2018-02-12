Karar öncesi meslektaşlara mektup

Caddebostan Büyük Kulüp’teki törenin onur konuğu Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu’nun gazeteci eşi Oya Berberoğlu’ydu. Oya Berberoğlu, eşinin avukatı aracılığıyla cezaevinden gönderdiği mektubu okudu. Berberoğlu mektupta meslektaşlarına şöyle seslendi:

“Hep adalet ve özgürlüklerden söz ederiz. Ama yokluğunu en fazla cezaevinde hissederiz ya... İşte o misal, medyada örgütlenme özdenetim çabaları da buradan bakılınca çok farklı gözüküyor, daha iyi anlaşılıyor. Ne yazık ki, tıpkı Gazeteciler Cemiyeti ve sendika gibi Konsey de gerekli ve yeterli desteği bulamadı. Ve bu ağır ihmalin sonuçlarını, emekli bir gazeteci, manşet kurbanı mahkûm siyasetçi sıfatıyla fazlasıyla ağır şekilde yaşıyorum. Umarım genç kuşak medya çalışanları geçmiş hatalardan ders çıkarır.”