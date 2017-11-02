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    Karar almada erkeğin rolü yok

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    02.11.2017 - 23:44 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, karar alma mekanizmalarında erkeğin rolünün olmadığını söyleyerek, “Biz erkekler, kadınların fikirlerini alır onun satışını yaparız” dedi. Kadınların çalışma hayatıyla ilgili yasal düzenlemeler yaptıklarını anlatan Yıldırım, ‘Karar Alma Mekanizmalarında Kadın’ temalı sempozyumda özetle şunları söyledi:

    PARA SİZDE GÜÇ SİZDE
    “KARAR alma mekanizmalarında erkeğin rolü yok zaten kadının rolü var. Biz, erkekler hanımefendilerin fikirlerini alıp onun satışını yaparız. Türk kadını bugün Türkiye’nin ekonomisine, siyasetine, akademik hayata bütün kurumlara ağırlığını koymuş durumda. Finans dünyasında, bankacılıkta yarıdan fazlası kadınlar. Para sizde, güç sizde. Türk kadını tarih boyunca bu rolü başarıyla üstlenmiş, karar alma mekanizmalarında hep etkili olmuştur.

    Kadın vekil sayısı 81. Her şeyin eşit olması lazım. Biz varız. Ama bu bir lutüf değil bir hak. Bu kadınlarımıza fırsat vermeyle ilgili bir şeydir. Fırsat verildiğinde eminim ki kadınlarımız layıkıyla her konuda başarılı olacaktır. Bakıyoruz sınavlarda hep birinci olanlar kız öğrenciler, sonra erkeklere geliyor. Bunlar dikkate alınması gereken kriterler.

    İSTİHDAM YETERLİ DEĞİL
    Yükümüzü kadın erkek beraber taşırız. İstiklalimiz için de istikbalimiz için de kadın erkek yine beraber mücadele ediyoruz. Kadınların çalışma hayatı ile ilgili yasal düzenlemeler yapıyoruz ama yeterli değil, daha da artması lazım. Eğitimde, sağlıkta kadın istihdamı arttıkça hem kalkınma hem refah olunca çok daha hızlı yol alacağız. Kendi kendinin patronu olan kadın, ekonominin de ana direği olacaktır. Düzenlemeler de yaptık.

    BAŞBAKAN’IN DA BAŞBAKANI
    KOSGEB’in yeni girişimci desteğini alanların yüzde 46’sı kadın. Girişimciliğe adım atan kadınlarımızın oranı her yıl yüzde 20 artıyor. Kadınlar sadece bir yerde çalışmıyor, işinin de evinin de patronu. Biz, o zaman vah halimize. Ben hep söylüyorum, bakan olduğumda da söylerdim, bakan olabilirsin ama bakana da bir bakan var. Başbakanın da başbakanı var. Bir yerde kadın patronsa iş daha güzel ve ahenkli, sorunsuz oluyor. Çünkü erkeklerin nutku tutuluyor, itiraz edemiyorlar.” 

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri
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