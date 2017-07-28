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    Karanlık maddenin haritası çıkarıldı!

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 07:37Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 07:37

    Evrenin yüzde 80’ini kapladığı düşünülen karanlık maddenin gözleme dayalı ilk haritası çıkarıldı. Sekiz yıllık gözleme dayanan bu çalışma, haritalandırmaya yönelik en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

    Bir ekip Gökbilimci, Dünya'dan 2 milyar ışık yılı kadar mesafedeki karanlık maddenin dağılımı ve hareketleri konusunda yeni bir harita yayınladı. Harita, dolaylı veriler kullanılarak karmaşık bilgisayar modellemesi sayesinde çıkartıldı. 

    Bilim insanlarının evrenin toplam kütlesinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturduğunu iddia ettiği karanlık madde, henüz varlığı/yokluğu tam olarak bilinmeyen bir madde. Işık yaymadığı ve tepki göstermediği için dağılımı ve evrimi doğrudan gözlemlenebilir değil.

    Karanlık maddenin haritası çıkarıldı

    Kozmoloji ve Astropartikül Fiziği Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, karanlık maddenin hareketini çıkarmak için galaksilerin dağılımının ayrıntılı haritası kullanıldı. Sekiz yıl yapılan gözlem sayesinde ulaşılan veriler, 900.000'den fazla galaksiden oluşuyor ve evrenin geniş bir üç boyutlu haritasını sunuyor.

    Araştırmacı ekip, faz uzayını (bir sistemin tüm olası durumlarının temsil edildiği bir uzay) kullanarak karanlık maddenin yerini yaklaşık olarak çizmeyi başardı ve hareket hızını belirledi. Daha önce yalnızca simülasyonlarla analiz edilenin karanlık maddenin, ilk defa gözlemlere dayalı haritası çıkartıldı.

    Etiketler: karanlık madde , evren , bilim , uzay
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