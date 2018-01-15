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    Karanfiller Nâzım’a

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 23:19 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü şair ve yazar Nâzım Hikmet Ran, 1951’de Türkiye’ye veda ettiği Tarabya rıhtımından denize karanfiller atılarak anıldı.

    Sarıyer Belediyesi ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nca, şairin doğumunun 116’ncı yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nâzım Hikmet’in Anadolu’nun bir köyünde bir çınar ağacının altına gömülmek istediğini aktararak, bu dileğin bir gün mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de usta şairin Türkiye’den ayrılmasının üzerinden 67 yıl geçtiğini söyleyerek, “Son ayak bastığı yer burası. Ondan sonra bir daha gelememiş. Umarım günün birinde geri gelecek. Amacımız, tekrar geri gelmesi ve buradaki çınar ağacının altına gömülmesi” diye konuştu.
    Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı ve oyuncu Rutkay Aziz ise 2016’da yaşamını yitiren oyuncu Tarık Akan’ı anarak sözlerine başladı.
    Aziz, Nâzım Hikmet’in 116’ncı doğum günü olduğunu vurgulayarak, “Kendisi Rusya’ya, Moskova’ya gittiğinde, o sürgün yıllarında, ülkesinde olmayan demokrasiye, özgürlüğe, hakka, hukuka, adalete hasret çekiyordu. Hasretin şairiydi” ifadelerini kullandı. Tarabya’dan denize açılan teknede, Nâzım Hikmet şiirleri okundu ve denize karanfiller bırakıldı.

    Etiketler: Nâzım Hikmet Ran , gazetehaberleri
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