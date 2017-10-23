Karamuk bitkisi faydaları nelerdir?

Karamuk bitkisi faydaları ile özellikle alternatif tıpa ilgili ev hanımlarının araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ateş, soğuk algınlığı, grip gibi geçici rahatsızlıklara etkisi olduğu gibi karaciğeri güçlendirme ve yüksek tansiyon şikayetlerini de gideren Karamuk bitkisi, faydaları ile birçok kişinin merak ettiği bitki oldu. İşte, Karamuk bitkisi faydaları ve kullanım şekliyle ilgili detaylı bilgiler

KARAMUK BİTKİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Soğuk algınlığını ve gribi giderir. Vücudu rahatlatır. İştah açıcı ve güçlendiricidir. Ateş düşürür. Damar daraltıcıdır. Kusmayı önler. Safrayı artırır. Kabızlığı giderir. Karaciğeri güçlendirir. Yüksek tansiyon, menopoz, adet ve varis şikayetlerini giderir.

KARAMUK BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak kullanıldığı gibi meyveleri de taze veya kurutularak kullanılır.

1-) Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılır.

2-) Yaprakları tat vermesi için çorba ve bulgur pilavına konur.

3-) Bir litre kaynar suya, 20 gram kök ve kabuk karışımı konarak, 10-15 dakika demlenmeye bırakılır. Süzüldükten sonra günde 3 kez birer bardak içilir.

4-) 4 bardak kaynar suya, 20 gram yaprak konur, bir kaç dakika kaynatılır. Günde 3 kez 1 er çorba kaşığı içilir.

5-) 2 bardak suya, 20 gram kabuk, kök, yaprak veya meyve konarak haşlanır Günde 3 kez 1 er bardak içilir.

6-) Bir tatlı kaşığı kurumuş kabuk, 1 bardak suya konur, kaynama derecesine kadar ısıtılır. 10-15 dakika soğumaya bırakılır. Günde 3 kez birer bardak içilir.