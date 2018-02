Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ocak tarihinde Karaman merkezli Konya ve Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında M.Y., R.T., ve M.Y. Karaman’da, R.S. Konya’da, A.T. ise Mersin'de gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığında sorgu işlemleri tamamlanan 5 zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkeme zanlıları adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkma yasağı koyarak serbest bıraktı.