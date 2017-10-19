Karakullukçu’nun beraatına itiraz etti

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde makamında gözaltına alınmasıyla sonuçlanan kumpas soruşturmasında görev yapan ve FETÖ’den meslekten ihraç edilen eski savcı Rasim Karakullukçu’nun, “Herhangi bir görev aldığına ilişkin belgeye rastlanmadığı” gerekçesiyle beraatına itiraz etti.

Cihaner avukatı Turgut Kazan aracılığıyla beraat kararına karşı Samsun’da istinafa başvururken, Samsun Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulundu. Cihaner’in avukatı Kazan, tahliye edilen Karakullukçu’nun kaçacağı uyarısı yaptı.