Karakterleri çalıyorlar, otomobil fiyatına satıyorlar

Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en önemli online oyun pazarlarından biri. 80 milyonluk nüfusun 30 milyonu aktif oyuncu. Türkiye, oyuna harcanan sürede Polonya ve Rusya’nın ardından 3’üncü sırada yer aldı. Küresel oyun endüstrisi pazar büyüklüğü 2016 yılı itibarıyla 99 milyar 600 milyon dolar civarında. 2019 sonunda bu rakamın 118 milyar 600 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye, 685 milyon dolarlık oyun pazarı büyüklüğü ile 16’ncı sıradaki yerini şu an koruyor. Türkiye’de en çok oynanan oyunlar arasında League Of Legends, Knight Online, Counter Strike, Minecraft, Wolfteam ve Metin 2 yer alıyor.



YÜZDE 7.2 BÜYÜME



Türkiye’nin yıllık oyun hasılatı 755 milyon dolar. 2016’da çevrimiçi oyun gelirleri büyümesi yüzde 7.2 ve 2020’de yüzde 8.7’lere çıkması bekleniyor. Oyuncuların 11 milyon 400 bini oyunlara harcama yapıyor. Özellikle Knight Online’da yapılan harcamalar minimum 15 TL’den başlıyor, 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Karakterler 35-40 bin liraya kadar değerlenebiliyor. Harcamaların büyük kısmı oyun içindeki karakterlerin geliştirilmesi için yapılıyor. Alınan silah, yüzük ve kalkan gibi aksesuarlar karakterleri daha güçlü yapıyor. Seviye atlamak kolaylaşıyor. İstenildiği takdirde oyunda kurulan pazarlarda ya da özelde bu araç ve gereçler satılabiliyor. Yıllarca karakter geliştirip bunların satışlarıyla geçinenler bile var. Ancak bazıları işin kolayına kaçarak, oyuncuların hesaplarını hackleyerek geliştirdikleri karakterleri çalıyor ve satıyor. Tüm önlemlere rağmen son yıllarda bu tür vakalar hızla artıyor. Bazen bir otomobil değerindeki karakterler sabah kalkınca yerinde olmuyor. Bazen de hesabını ya da karakterini satacağını söyleyerek karşı taraftan para alanlar, daha sonra hesabının şifresini değiştirerek dolandırıyor. 2013 yılında 100 bin civarında olan şikayet sayısının günümüzde 200 bine yaklaştığı tahmin ediliyor.



Vatan'ın haberine göre oyun şirketlerinin oyuncuların hesaplarının hacklenmesinin önüne geçmek için e-posta, cep telefonu doğrulaması veya oyun içi pin belirlenmesi gibi birtakım önlemler aldıklarını ancak bu önlemlerin yeterli olmadığını söyleyen BNG Hukuk & Danışmanlık’tan Avukat Gökçe Özkan, “Oyun hesapları, genellikle 3’üncü parti yazılımlar ile oyuncuların bilgisayarlarına sızılması ve tüm oyun şifrelerinin ele geçirilmesi ile mümkün oluyor. Oyun şirketlerinin bu gibi durumları tespit etmesi imkansız. Bu yüzden genellikle kullanıcı sözleşmeleri veya duyuru gibi yöntemlerle oyuncuları uyarmayı deniyorlar” dedi.







FORMAT ATILMAMALI



Bu gibi durumlar karşısında yapılması gerekenleri de Özkan şöyle sıralıyor:



“Öncelikle oyunun oynandığı cihaza format atılmamalı. Adli araştırma gerekebilir. Güvenli olduğu kesin olarak belirlenen başka bir cihazdan kişinin tüm şifrelerini değiştirmesi, e-posta, site üyelikleri gibi henüz ele geçirilmemiş başka hesapların çalınmasını engelleyecektir. Eğer oyun hesabına kayıtlı bir kredi kartı bulunuyorsa olası harcamaların önlenmesi için banka ile görüşülmeli. Ardından oyunun resmi sitesi üzerinden oyun firması ile iletişime geçilip, hesap kurtarma yöntemleri denenmeli. Polis merkez amirliklerine, Cumhuriyet Başsavcılığına ya da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne de müracaat edilebilir.”



6 AYDAN 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI



Avukat Gökçe Özkan’ın verdiği bilgilere göre; oyun hesaplarının hacklenmesi ve karakterin çalınması gibi olaylar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘Bilişim Alanında Suçlar’ başlığı altında yer alan 244’üncü maddesine uygunluk gösteriyor. Madde, “Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” diyor. Oyun karakterini çalan kişi, çaldığı hesabı 3’üncü bir şahsa satmak gibi kendisine haksız bir çıkar sağlamışsa aynı maddenin ağırlaştırılmış hali uygulanıyor. Bu kez “2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur” kararı uygulanıyor. Ayrıca, son yıllarda oyunlarda telif hakkı ve dijital oyun hukuku üzerine uzmanlaşan hukukçu sayısı da hızla artış gösteriyor.