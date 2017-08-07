Karaköy'de ortalığı birbirine kattı... Linç ediliyordu

Olay, Karaköy Tophane'de meydana geldi. Gökhan M. idaresindek otomobil, iddiaya göre ilk önce sol tarafında hareket halindeki İETT otobüsüne daha sonra sağ tarafında park halinde bulunan araca çarptı. 2 araca çarpıp kaçmaya çalışan Gökhan M.’yi, çevredeki vatandaşlar kovalamaya başladı. Bu sırada olayı yoldan geçen bir motosikletli, Perşembe Pazarı mevkiinde kaçmaya çalışan otomobilin önüne geçerek otomobili durdurdu. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü Fatih Çağlayan, sürücüyü otomobilden indirdikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.





Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar iki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan sürücünün üstüne yürüdü. Bir vatandaşın yumruğuyla yere düşen sürücüyü çevredeki bazı kişiler linç etmeye kalktı. Araya giren çevre esnafı sürücüyü kurtardı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Gökhan M.’ye alkol testi yaptı. Aşırı miktarda alkollü olduğunu tespit edilen Gökhan M. gözaltına alındı.

Sürücüyü yakalayan motosiklet sürücüsü Fatih Çağlayan, "Tophane’de arabalara vurup kaçıyordu, ben de motosikletimle gördüm hemen peşine düştüm yolda çevirdim. Muhtemelen alkollü idi. Bir şeyi vardı. İki araca vurdu. Bir otobüse birde otomobile" diye konuştu.

KURTULUNCA ALKOL ŞİŞELERİNİ ARAÇTAN ÇIKARDI

Tüm yaşananlar ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülere süratli bir şekilde giden sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya başladığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların kovalamaya çalıştığı sürücüyü bir motosiklet sürücüsünün motorunu aracın öne kırarak durdurduğu görülüyor. Otomobilden indirilen sürücüye çevredeki bir vatandaşın vurduğu görülüyor. Aldığı darbenin etkisiyle yola savrulan sürücüyü vatandaşlar linç girişiminde bulunuyor. Bu sırada araya giren çevredeki esnaf sürücüyü linçten kurtarıyor. Sürücünün aracından alkol şişelerini çıkararak yola koyduğu görüntülere yansıyor.