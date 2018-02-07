Karaköy Kamondo Merdivenleri’nin ilginç hikayesi

Yüzyılın en güzel merdiveni
Karaköy’de Voyvoda Caddesi ve Banker Sokağı’nın kesiştiği noktayı bir araya getiren Kamondo Merdivenleri 1870 ve 1880 yılları arasında yapıldı. Son halini alması için ise toplamda 3 yıllık bir çalışma gerekti.
İsmini sahibinden alıyor.
Kamondo Merdivenleri ismini dönemin ünlü ve varlıklı ailesi olan Kamondo Ailesi’nden alıyor. Ailenin büyüklerinden Abraham Salomon Kamondo bu merdivenleri yaptırıyor. Sonrasında merdivenler halk tarafından Aşıklar Merdiveni olarak da isimlendiriliyor.
İsmi aşıklara yakıştırılsa da nedeni torun aşkı
Halk arasında merdivenin ismi Aşıklar Merdiveni olarak yayılsa da aslında merdivenin yapılmasının altında torun aşkı yatıyor. Merdivenlerin yapılmasını sağlayan Abraham Kamondo’nun torunları o dönemde Avusturya Lisesi’nde okuyor. Bu torunlar eve varabilmek için ise bayağı uzun bir yolu katetmek zorunda kalıyorlar. Bunu farkeden Abraham Kamondo torunlarının daha rahat eve varabilmeleri için bu merdivenlerin yapımına başlar.
Mimarinin altında ince bir düşünce var.
Kamondo Merdivenleri’nin döner bir şekilde ve iki parça tasarlanmasının altında ilginç bir akıl yürütme yatıyor. Merdivenlerin bu şekilde olmasının nedeni yukarıdan biri aşağıya doğru düştüğünde en azından bir noktada durabilmesini sağlamak. Torunlarının rahatını çok düşünen Kamondo tabii ki onların başına gelebilecek kötü bir şeyin de önlemini almak istemiş.
Herkesin işine yarıyor.
Görüntüsüyle herkesin ilgisini çeken merdiven işe yaraması nedeniyle de o dönemde daha çok Galata Bölgesi’nde yaşayan Levantenler tarafından da kullanılmış. İnsanlar dükkanlarından evlerine dönerken bu merdivenler sayesinde çok daha hızlı bir şekilde ailelerine ulaşabilmiş.
Şimdilerde Instagram için oldukça ideal bir mekan olan bu merdivenler yıllardır popülerliğini koruyor ve şehre renk katmaya devam ediyor.
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