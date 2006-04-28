Cengiz Abazoğlu’nun 2006 yaz koleksiyonu, önceki akşam Karaköy Liman Lokantası’nda düzenlenen defileyle tanıtıldı.
Maserati’nin sponsorluğunda, Ilgın Beyazıt ve Kerem Fildişi’nin organizasyonuyla gerçekleşen defilede Tuğçe Kazaz, Yüksel Ak, Çağla Şikel, Cansu Dere, Bilge Kara, Pınar Tezcan, Ece Sükan, Hande Subaşı, Zeliha Çal, Özge Ulusoy, Sedef Avcı, Fatma Yaman, Nur Gümüşdoğrayan gibi pek çok başarılı manken podyuma çıktı.
Kolundan tümör alındı
Konuklar arasında bulunan ünlü organizatör Erkan Özerman, geçtiğimiz günlerde ciddi bir operasyon geçirdiğini söyledi. Kolunda tümöre rastlanan ve acilen ameliyata alınan Özerman, "Tümör iyi huylu çıktı. Ama beş saatlik bir operasyon geçirdim. Şimdi iyiyim" dedi.
Star TV’nin düzenlediği Miss Turkey 2006 Güzellik Yarışması’nın 20 finalisti, önceki akşam kendileri için düzenlenen eğlencede stres attı. Büyük Kulüp’te gerçekleşen partiye katılanlar arasında Mirkelam ve sevgilisi Pınar Kirer de vardı. Mirkelam, eşinden boşandıktan sonra birlikte olmaya başladığı Kirer’le, gece boyunca samimi pozlar verdi.
Karaköy’de Abazoğlu fırtınası
Cengiz Abazoğlu’nun 2006 yaz koleksiyonu, önceki akşam Karaköy Liman Lokantası’nda düzenlenen defileyle tanıtıldı.
Maserati’nin sponsorluğunda, Ilgın Beyazıt ve Kerem Fildişi’nin organizasyonuyla gerçekleşen defilede Tuğçe Kazaz, Yüksel Ak, Çağla Şikel, Cansu Dere, Bilge Kara, Pınar Tezcan, Ece Sükan, Hande Subaşı, Zeliha Çal, Özge Ulusoy, Sedef Avcı, Fatma Yaman, Nur Gümüşdoğrayan gibi pek çok başarılı manken podyuma çıktı.
Kolundan tümör alındı
Konuklar arasında bulunan ünlü organizatör Erkan Özerman, geçtiğimiz günlerde ciddi bir operasyon geçirdiğini söyledi. Kolunda tümöre rastlanan ve acilen ameliyata alınan Özerman, "Tümör iyi huylu çıktı. Ama beş saatlik bir operasyon geçirdim. Şimdi iyiyim" dedi.
Star TV’nin düzenlediği Miss Turkey 2006 Güzellik Yarışması’nın 20 finalisti, önceki akşam kendileri için düzenlenen eğlencede stres attı. Büyük Kulüp’te gerçekleşen partiye katılanlar arasında Mirkelam ve sevgilisi Pınar Kirer de vardı. Mirkelam, eşinden boşandıktan sonra birlikte olmaya başladığı Kirer’le, gece boyunca samimi pozlar verdi.